Последствия разлива нефтепродуктов в Оку устраняют в Муромском районе

Сотрудники МЧС России устраняют последствия попадания нефтепродуктов в Оку на территории Муромского района. Установлены боновые заграждения общей протяжённостью 90 метров. Перед этим произошла утечка дизельного топлива – в реку попала солярка.

Нефтяное пятно

Сообщение о том, что на Оке ниже вантового моста обнаружили пятна нефтяной плёнки, поступило в Главное управление МЧС России по Владимирской области накануне в 21.24.

На место выехала оперативная группа муромского пожарно-спасательного гарнизона, инспекторы госинспекции по маломерным судам, спасатели, представители органов местного самоуправления и прочих заинтересованных организаций и ведомств. В ходе разведки обнаружили пятна нефтяной плёнки на поверхности Оки.

— Сейчас сотрудники МЧС России и спасатели производят локализацию и сбор разлившихся нефтепродуктов. Установлены боновые заграждения общей протяжённостью 90 метров. Предварительно произошла утечка дизельного топлива — солярки, — рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Чтобы определить место утечки дизтоплива, организовано взаимодействие с региональными подразделениями Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

Площадь и источник загрязнения уточняются.

Также в целях мониторинга обстановки и разведки мест возможного загрязнения работает группа беспилотных летательных аппаратов Главного управления МЧС России.

Всего на месте сосредоточена группировка в количестве 8 единиц техники и 20 человек. Информация уточняется.