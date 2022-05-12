Последний звонок для школьников Владимира прозвенит 18 мая

Стала известна дата, когда выпускники владимирских школ официально попрощаются со школой. Последний звонок для них прозвенит 18 мая. Причем, в этом году городской праздник пройдет в привычном формате – с шествием по центральным улицам города. Постановление о проведении Последнего звонка в 2022 году опубликовано на сайте мэрии.

Программа праздника

Последний звонок начнется с торжественных линеек в школах. В полдень одиннадцатиклассники соберутся на Театральной площади. Доставит туда их специальный транспорт «Выпускник-2022». На Театральной площади будут работать творческие коллективы города. На импровизированной сцене у драмтеатра пройдет флэшмоб «Классный выпуск».

Массовое шествие выпускников и их педагогов до Соборной площади запланировано на 13.00. С 13.30 там начнется торжественная церемония и концертно-развлекательная программа.

На время праздника в центре Владимира ограничат движение транспорта. С 12.00 до 14.00 18 мая нельзя будет проехать по улицам Дворянской и Большой Московской на участке от Театральной до Соборной площади. Транспорт направят в объезд.

Праздничные шествия выпускников начали проводить во Владимире с 2010 года.

Главными участниками праздничных мероприятий в этом году станут 1643 выпускника 11-х классов общеобразовательных учреждений города.

Отметим, что городской праздник Последний звонок к радости выпускников впервые за два года пройдет в привычном формате. В 2020 и 2021 годах массовые мероприятия отменяли из-за коронавируса. Праздник проводили в усеченном виде, большая часть мероприятий проходила в онлайн-формате.