Посевную зерновых во Владимирской области выполнили на 83%

В полях Владимирской области кипят работы. На финишную прямую вышел сев зерновых. Начался посев овощей. Погода в конце мая благоволит сельхозпроизводителям, пока посевная идет с опережением прошлогодних показателей.

Лидеры сева

Первая техника зашла в поля месяц назад. Из-за заморозков и дождей многие хозяйства приостанавливали работы. Тем не менее, общие темпы неплохие, и за это время среди районов наметились лидеры.

Например, Собинский район выполнил план по посеву зерновых на 103%, Юрьев-Польский — на 101%. Причем в последнем под эти культуры отвели значительные площади: там уже засеяли 18 тысяч гектаров. Для сравнения, в Кольчугинском районе – 1,5 тысячи гектаров, и это более половины от плана.

Овощи сажают в Судогодском, Меленковском и Гороховецком районах.

А вот в Вязниковском районе — лидере овощеводства во Владимирской области, к посадкам этих культур пока не приступали. В полях там ещё сыро. Кроме того, вязниковцы выращивают кабачки и тыквы, а это теплолюбивые культуры. Всего же в этом районе под посадки овощей и картофеля отвели 784 гектара — это шестая часть всех аналогичных по назначению площадей Владимирской области.

Картофельных полей традиционно больше всего в Меленковском районе. Там «второй хлеб» выращивают на 1,9 тысячах гектаров (это больше половины всех областных наделов). Тамошние хозяйства пока выполнили план на 53%.

Во Владимирской области посевные площади составляют около 283 тысяч гектаров. Из них под картофель отвели 3,2 тысячи, по овощи 1,7 тысячи.

Техническое вооружение

Важный вопрос нынешней посевной — наличие сельхозтехники. Конечно, большинство хозяйств закупали ее загодя, осенью и зимой. Но пополнение автопарка происходит и сейчас.

— Ещё один современный почвообрабатывающий агрегат запущен в эксплуатацию на владимирской земле. На этот раз счастливым обладателем высокопроизводительной техники стало хозяйство Суздальского района, — сообщил директор департамента сельского хозяйства региона Константин Демидов.

Он также сообщил, что регион обсудил перспективы сотрудничества с крупнейшим производителем тракторов и комбайнов РФ «Ростсельмаш». В 2021 году область приобрела 10 единиц техники производства этой компании. В этом году приобретено уже пять кормо- и зерноуборочных комбайнов.

— Несмотря на большую очередь и срок ожидания, договорились о возможности оперативной поставки нескольких кормоуборочных комбайнов до начала заготовки кормов. Областная лизинговая компания АО «Владагролизинг» готова оперативно выкупить эту технику, — заверил Константин Демидов.

К посевной СПК и КФХ региона в лизинг приобрели рекордное количество сельскохозяйственной техники — 316 единиц. Закупили 65 тракторов, 25 комбайнов и 226 единиц прочей техники. Всего на общую сумму почти полтора миллиарда рублей.