Погоду будут отслеживать на трассах Владимирской области

На федеральных трассах Владимирской области появятся комплексы метеоконтроля и учета интенсивности движения. Оборудование позволит повысить безопасность, а также отслеживать состояние дорог. В зависимости от ситуации на сложные участки будут посылать дорожную технику.

Погода под контролем

Во Владимирской области комплексы метеоконтроля появятся в следующем году на трассе Р-132 «Золотое кольцо». Их разместят возле деревни Кощеево Судогодского района и поселка Великодворский под Гусь-Хрустальным. Севернее областного центра оборудование установят у деревни Лемешки Суздальского района, восточнее — у моста через Клязьму в Камешковском районе.

На М-7 «Волга» системы смонтируют в Покрове, рядом с Колокшей, на обходе Владимира у развязки с Судогодским шоссе и рядом с деревней Трухачево.

— Они будут отслеживать температуру окружающего воздуха, наличие осадков, состояние поверхности проезжей части по шести показателям (сухо, влажно, мокро, лед, снег, мокро и реагенты), текущий коэффициент сцепления шин с дорожным покрытием. Визуальный контроль за участком автомобильной дороги обеспечат камеры видеонаблюдения, — пояснили в пресс-службе Упрдор «Москва — Нижний Новгород».

В режиме реального времени данные будут поступать в круглосуточный дорожный ситуационный центр. Это позволит диспетчеру оперативно отреагировать на изменения погодных условий и направить дорожную технику для обработки покрытия.

Метеосистема устойчиво работает в диапазоне от -40 до +70 градусов.

В этом году такими метеопостами оснастят участки трассы в Ивановской области и в Мордовии. А всего в 2022-2023 годах на своих подведомственных федеральных трассах «Упрдор Москва — Нижний Новгород» планирует установить тринадцать комплексных постов дорожного контроля метеосистемы.

Датчики движения

Кроме того, на дорогах Владимирской области уже в текущем году появятся пункты учета интенсивности движения. На М-7 «Волга» их установят в Покрове, Петушках и Сенинских двориках. На трассе Р-132 «Золотое кольцо» счетчики появятся во Владимире.

Они будут вести постоянный учет проезжающих автомобилей в независимости от погодных и дорожных условий. Датчики умеют различать виды транспортных средств (легковые, грузовые, автобусы) и определять их грузоподъемность.

Полученные сведения используются для анализа количественного и качественного состава транспортного потока, а также при планировании программ ремонтов. В том числе, они помогают выбрать подходящие для дороги типы основания и покрытия.