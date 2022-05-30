Погода наступившей недели порадует летним теплом

Долгожданное тепло наконец-то установится во Владимирской области. Погода наступившей недели радует: столбики термометров не просто доберутся до 20-градусной отметки, но и преодолеют ее. Правда, не исключены кратковременные дожди, а местами даже грозы.

Лето на пороге

Сегодня, 30 мая, ожидается солнечная и сухая погода. А вот в последний день весны, 31 мая, погода грозится попрощаться с уходящим сезоном проливным дождем с 80-процентной вероятностью грозы. Такой прогноз делает центр погоды «Фобос».

При этом будет тепло. Ночью уже не ниже +12 градусов, а в дневные часы воздух прогреется до +22 градусов.

Метеорологическое лето наступит вместе с календарным.

— Метеорологическое лето (переход среднесуточной температуры через +15 градусов и выше) стартует под аккомпанемент небольших очаговых дождей точь-в-точь вместе с летом календарным, даже в тёмное время суток будет уже +10…+15 градусов, после полудня воздух прогреется +19…+24 градусов, — говорится на сайте центра погоды «Фобос».

Прогноз на выходные пока тоже очень оптимистичный. Синоптики прогнозируют до +24 градусов в дневные часы, что идеально соответствует средним многолетним климатическим показателям начала грядущего сезона. Лето уверенно вступит в свои права.

Долгосрочный прогноз

Синоптики обещают в этом году умеренно теплый июнь. Большая часть Европейской России по температурному фону будет соответствовать многолетней климатической норме. При этом неустойчивость атмосферных процессов сохранится.

Так, в начале и в конце июня средняя температура может на 3-4градуса превысить норму. А вот в середине месяца ожидается мощное арктическое вторжение, и погода станет на 3 градуса прохладнее климата, прогнозируют синоптики центра погоды «Фобос».

Напомним, что в целом грядущее лето ожидается теплым, без экстремальных температурных отклонений.