Погиб мужчина на пожаре в Гусь-Хрустальном районе

Минувшей ночью во Владимирской области произошли два крупных пожара. Один из них закончился трагически. Погиб 42-летний мужчина. Это случилось в Гусь-Хрустальном районе. К трагедии привело неосторожное обращение с огнем.

Тревожная ночь

Сигнал о возгорании в 4-квартирном жилом доме в поселке Красный Октябрь Гусь-Хрустального района поступил в Главное управление МЧС России по Владимирской области в 23.38.

На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Когда они были на месте, огонь уже успел разойтись по деревянному строению. Соседние дома сотрудники чрезвычайного ведомства смогли отстоять. Площадь пожара составила 108 квадратных метров.

На месте пожара работали сотрудники МЧС и добровольцы поселка Красный Октябрь.

— К сожалению, на месте пожара был обнаружен погибший мужчина 1980 года рождения, предположительно хозяин одной из квартир. Остальные жители успели покинуть горящий дом самостоятельно, — уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС по Владимирской области.

Сейчас дознаватели устанавливают причины произошедшего. Известно, что в доме из четырёх квартир одна была нежилая, две находились в собственности одной семьи, и ещё в одной проживал погибший мужчина. Возгорание началось именно в его квартире.

По предварительной версии, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнём погибшего.

Пожар в Аленино

Еще один крупный пожар произошел ночью в деревне Аленино Киржачского района. Сообщение о возгорании дома поступило пожарным в 03.13. В чрезвычайном ведомстве уточняют, вызов был поздним. К моменту приезда пожарных, дом был весь охвачен огнем.

Площадь возгорания составила 84 квадратных метра.

Сгорела кровля, внутренняя отделка и имущество дома. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Причины случившегося также устанавливаются.

Спасатели напоминают жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Неосторожное обращение с огнём, неисправность печного отопления – одни из самых частых причин пожаров в жилье, особенно в частном секторе.

При первых признаках возгорания — задымлении, запахе гари, повышении температуры воздуха — следует незамедлительно звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).