Поезда в Адлер через Владимир начнут ходить ежедневно

Поезда в Адлер, следующие через Владимир, а также в обратном направлении с 26 мая начнут курсировать ежедневно, сообщил сайт Горьковской железной дороги. На дорогу уйдет около 35 часов.

К морю на поезде

Речь идет о поездах №87/88 сообщением Нижний Новгород – Адлер, с пятиминутной остановкой во Владимире. Поезд станет ежедневным за исключением нескольких дат: 31 мая, четырех дней в июне, четырех дней в июле и пяти дней в августе.

По пути в Адлер он будет останавливаться во Владимире в 23.00, по пути из Адлера — в 03.56.

Время в пути на юг – две ночи и день.

Стоимость билетов в плацкарт начинается от 5300 рублей. Купить билеты и узнать актуальное расписание можно на сайте «РЖД», через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» (6) и в кассах на ж/д вокзалах.

«Ласточки» вместо «Сапсанов»

Еще одно изменение коснется поездов № 759/760 сообщением Санкт-Петербург – Нижний Новгород и № 775/776 сообщением Нижний Новгород – Санкт-Петербург. С 1 июня временно приостанавливается движение скоростных поездов «Сапсан» на этих маршрутах. Вместо них на участке Нижний Новгород – Москва будет курсировать скоростной поезд № 721/722 «Ласточка» в комплектации «Премиум».

Связано это с производством работ по реконструкции Курского вокзала Москвы и корректировкой графика движения поездов, пояснили в ГЖД.

Из Нижнего Новгорода «Ласточка» будет отправляться в 05.01 и прибывать в Москву на вокзал Восточный в 09.06. В обратном направлении состав будет отправляться в 20.57 и прибывать в Нижний Новгород в 01.07. В пути предусмотрены остановки на станциях Владимир и Дзержинск.

Во Владимире поезд будет стоять 2 минуты.

Из Нижнего Новгорода он будет прибывать в областной центр в 07.01, а в обратном направлении из Москвы – в 23.06.

В поездах «Ласточка» пассажирам будет предложено три класса обслуживания: комфорт, эконом и базовый. В поезде есть все необходимое для комфортного путешествия: система климат-контроля с обеззараживанием воздуха, энергосберегающее светодиодное освещение, экологически чистые туалетные комнаты, система видеонаблюдения и информационные табло. Также «Ласточка» полностью адаптирована для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Стоимость билета – от 790 рублей. Для различных категорий пассажиров действуют специальные тарифы. Например, при оформлении билета для пассажиров в возрасте от 10 лет до 21 года и старше 60 лет цена будет снижена на 30%, а при оформлении билетов по тарифу «Туда-обратно» обратный билет обойдется на 20% дешевле. Тариф «День рождения» дает пассажиру-имениннику возможность купить билеты со скидкой 30% для себя и троих сопровождающих (при условии единовременной покупки).