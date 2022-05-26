Подготовьтесь к лету по полной программе

Считанные дни до лета! А это значит – отличное время для спорта и активного времяпрепровождения на улице, природе, в отпуске.

Кстати, по результатам исследований, лето является самым любимым временем года для активных тренировок на улице – так считает большинство опрошенных.

Итак, ловите ТОП 5 летних видов спорта, которыми можно заниматься на улице.

Бег. Летом это идеальный и самый бюджетный вид спорта. Можно отправиться в парк, на природу или ближайший стадион. Плавание. Тоже входит в ТОП летних видов спорта. Уже не нужно ходить в бассейн, можно просто спланировать поездку на ближайшее озеро или реку. Бадминтон. Летом для него – полный простор и не нужно искать специальную площадку. Можно играть на улице у дома, на даче, в парке. Для детей это тоже отличное времяпрепровождение. Волейбол. Это, наверное, самая популярная игра на городских пляжах! Поездки на велосипедах и самокатах, катание на роликах и скейтбордах. Многие, кстати, именно на лето приобретают себе новые велосипеды, самокаты, ролики и используют их даже в качестве транспортного средства. Ну и дополнительная физическая нагрузка – это всегда в плюс.

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Так что, еще есть время подготовиться к активному лету!