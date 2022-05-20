Первый миллиард рублей затратили на строительство Рпенского проезда

Почти миллиард рублей, а точнее свыше 986 миллионов, перечислила мэрия Владимира на строительство Рпенского проезда. Работы начали в прошлом году. А в 2023-м движение по новой дороге, которая соединит центр и восточную часть города, должны запустить. Правда, на это потратят ещё более миллиарда рублей.

Работы кипят

Строительство Рпенского проезда перешло в активную фазу. В этом году на строительство дороги выделили 610,3 миллиона рублей. В следующем году в местном бюджете учтут еще 847,5 миллионов рублей. И это радует. Городу нужны современные дороги, а вопрос с дублером Большой Нижегородской и Добросельской давно назрел.

Стоимость всех работ на Рпенском проезде — 2,4 миллиарда рублей.

Последними новостями строительства проезда с депутатами профильного комитета горсовета поделилась зам. начальника управления архитектуры и строительства Елена Солоухина. Она сообщила, что к маю подрядчики уже выполнили существенный объем работ, связанный с переустройством напорной и ливневой канализации, тепловых сетей.

— Сейчас на объекте идет обратная засыпка дождевой канализации, устройство корыта под дорожную одежду, устройство покрытия из щебня площадки для буровой установки, гидроизоляция, устройство буронабивных свай моста и так далее – перечислила она.

Деньги есть

Стройплощадка сейчас развернулась по улицам Почаевская, Погодина, Красносельскому и Рпенскому проездам. Главный подрядчик на объекте — госпредприятие «ДСУ-3». Но ему помогает еще порядка 20 субподрядчиков.

Длина проезда — 2,1 километра. Сметы на работы пересчитали зимой, госэкспертиза дала «добро». В администрации города по-прежнему считают актуальным первоначальный срок сдачи Рпенского проезда – апрель 2023 года.

— Главное, есть средства, они поступили в бюджет города. Есть ресурсы. Работы по перекладке и строительству коммуникаций огромные, но они идут четко по графику, — заверил председатель комитета по градостроительству горсовета Дмитрий Павлов.

Движение по Рпенскому проезду будет 4-полосным, по две полосы в каждую сторону, с 13 примыканиями к другим дорогам. Предусмотрены на всем протяжении магистрали тротуары и велодорожки. Сделают 7 пешеходных переходов, 4 светофорных объекта, поставят 2 остановочных пункта, по одному в каждую сторону.