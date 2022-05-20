Первенство среди лучших футбольных школ ЦФО стартует во Владимире 

Знаковое событие для молодежного российского футбола. Уже в эту субботу, 21 мая, во Владимире стартует первенство среди лучших футбольных школ ЦФО — турнир юношеской футбольной лиги «Центр». За медали сразятся 18 команд из 16 регионов.

Увидеть будущих звезд

Турнир призван не только выявить лучших игроков юношеских команд, но и привлечь внимание к развитию футбола в России. Так что событие действительно важное. В рамках турнира у мальчишек будет шанс проявить себя, а у тренерского состава – увидеть будущих звезд российского футбола.

Футболисты 2007 года рождения и младше, поделены на две группы «А» и «Б», в каждой по 9 команд.

Спортсмены нашего региона представлены двумя командами — спортивной школой олимпийского резерва по футболу Владимира и спортивным клубом «Муром». Обе команды играют в группе «А», и первый матч владимирцев состоится на стадионе «Торпедо» уже 21 мая.

Наши футболисты сыграют с командой из Химок.

— Команды, родители и, конечно, сами юные спортсмены с нетерпением ждут начала матчей, и мы призываем всех болельщиков поддержать ребят! Матчи будут яркими и интересными, борьба обещает быть напряженной. Нас ждет красивый футбол. Начало матча в 14.00. Болеем за наших! – призывают в департаменте физической культуры и спорта Владимирской области.

Команда «Муром» проведет первую игру в первенстве 28 мая в гостях с командой «СШОР-Тверь».

Отличный старт

Команда юношей 2007 года рождения «Торпедо» была создано в 2015 году. Она входит в систему основной команды владимирского «Торпедо». У юных футболистов немало достижений.

– 1 место в сезонах 2017 и 2019 годов в первенстве Владимирской области;

– 1 место в зональных соревнованиях первенства России (МФФ «Золотое кольцо») среди юношеских команд в сезоне 2020 года;

– 1 место в зональном этапе Кубка РФС (МФФ «Золотое кольцо») сезон 2021;

– 3 место в первенстве ЦФО, СЗФО, ПФО в сезоне 2021 года.

Трое воспитанников «Торпедо» (Владимир) 2007 года рождения выступают за юношеские команды РПЛ. Тимофей Ульянов выступает за «Ростов» (Ростов-на-Дону), Михаил Маврин и Ярослав Маракулин представляют московских армейцев.

Справка. Известные воспитанники владимирской футбольной школы: Евгений Дурнев, бывший игрок ФК «КамАЗ» (Набережные Челны), «Локомотив» (Нижний Новгород) и «Торпедо» (Москва). Дмитрий Вязьмикин, бывший игрок «Торпедо» (Владимир) и «Шинника» (Ярославль), «Локомотив» (Нижний Новгород), «Торпедо» (Москва), «Спартак-Алания» (Владикавказ), лучший бомбардир чемпионата России в 2001 году. Михаил Лысов, бывший игрок московского «Локомотива» и молодёжной сборной России.