Переходы на трассах Владимирской области сделают заметнее

Наземные пешеходные переходы, расположенные на федеральных трассах Владимирской области, станут заметнее для водителей и безопаснее для пешеходов. Появятся новые светофоры, освещение и дорожные знаки.

Переходы в области…

Комплексное обустройство предусмотрено на 39 наземных пешеходных переходах на трассах Владимирской и Нижегородской областях.

— На всех объектах обновят инфраструктуру, либо дополнят необходимым по нормативам оборудованием: опорами, освещением, знаками со светодиодной подсветкой, транспортными светофорами с кнопкой вызова или двухсекционными импульсными светофорам Т7 для привлечения внимания, — пояснили в пресс-службе Упрдор «Москва — Нижний Новгород».

Комплексное обустройство выполнят в рамках программы повышения безопасности дорожного движения.

Во Владимирской области на трассе М-7 «Волга комплексное обустройство с установкой светофоров Т7 выполнят на десяти переходах.

В этом году к нормативам приведут переходы, расположенные в населенных пунктах Алексеевка, Павловское, Коурково (два перехода), у поворота на Кику. В 2023 году — у поворота на Костюнино, в деревне Мокрово, у поворота на Сколепово, у поворота на Шуклино, возле Авторынка на 330-м километре.

…и во Владимире

В этом году также обустроят еще два перехода на автодороге Р-132 «Золотое кольцо» (западное соединение с М-7) в микрорайоне Юрьевец Владимира. У дома №43 по улице Ноябрьской установят транспортный светофор с кнопкой вызова, а у остановки «Юрьевецкие сады» смонтируют светофор Т7.

Ранее «Призыв» рассказывал, что на федеральных трассах Владимирской области появятся комплексы метеоконтроля и учета интенсивности движения. Оборудование позволит повысить безопасность, а также отслеживать состояние дорог. В зависимости от ситуации на сложные участки будут посылать дорожную технику.