Пенсионерка погибла на ночном пожаре в Селивановском районе

Минувшим вечером и ночью во Владимирской области произошли два крупных пожара. Один из них закончился трагически. Погибла 86-летняя женщина. Это случилось в Селивановском районе.

Два пожара

Сигнал о возгорании в частном доме в деревне Новлянка Селивановского района поступил в Главное управление МЧС России по Владимирской области в четверть третьего ночи.

На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Когда они были на месте, огонь уже успел разойтись по строению. Соседние дома сотрудники чрезвычайного ведомства смогли отстоять. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Сгорела конструкция дома и внутренняя отделка.

— К сожалению, на пожаре погибла женщина, 1936 года рождения, — уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС по Владимирской области.

Сейчас дознаватель МЧС России устанавливает причины произошедшего.

Еще один крупный пожар произошел минувшим вечером в поселке Зеленоборский Кольчугинского района. Сообщение о возгорании частного дома поступило пожарным в 22.56. В чрезвычайном ведомстве уточняют, вызов был поздним. К моменту приезда пожарных, дом был весь охвачен огнем.

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Причины случившегося также устанавливаются.

Огненная статистика

С начала года во Владимирской области произошло более тысячи пожаров, основная часть из них – в жилье.

Согласно статистике дознавателей МЧС России, чуть больше половины всех пожаров (51%) случились по причине неосторожного обращения граждан с огнём. Имеет место также неосторожное курение в постели и неосторожное использование открытого огня.

Ещё 29% всех пожаров происходят по причине нарушения правил использования электроприборов. Сюда относится использование неисправной техники и проводки, самодельных электроприборов, размещение горючих материалов вблизи работающей техники.

Также в 17% случаев пожары возникли по причине нарушения правил эксплуатации или неисправности печного оборудования.

Спасатели напоминают жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

При первых признаках возгорания — задымлении, запахе гари, повышении температуры воздуха — следует незамедлительно звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).