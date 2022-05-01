Парки Владимира открывают весенне-летний сезон

Жителей и гостей Владимира приглашают в парки. Сегодня там состоится открытие весенне-летнего сезона. Каждый парк подготовил свою уникальную программу на продолжительные выходные. Развлечения по вкусу найдут гости всех возрастов.

«Первомайская ПАРКовка» в Загородном

Парк Загородный в этом году приглашает на праздник уличных развлечений «Первомайская ПАРКовка» (0+). Торжественное открытие сезона состоится сегодня, 1 мая, начало в 12.00.

Пространство парка заполнится всевозможными развлечениями на свежем воздухе — от спортивных до креативно-познавательных: мини-гольф, гигантские шахматы, детский мобиль-паркинг, «лесной боулинг», «весенний пленэр», площадка «ничегонеделания», капоэйра на траве, летний фуд-корт и многое другое.

Найти себе занятие по душе и «припарковаться» на одной из интересных площадок парка сможет каждый.

2 мая к многочисленным развлечениям добавятся уникальные мастер-классы для желающих попробовать свои силы в необычных видах творчества. Праздничные мероприятия в парке также пройдут 3 мая.

Дополнительная информация — на сайте и в группе парка, а также по телефону 77-32-10.

Дружный первомай

Парк «Дружба» откроет свой 54-й по счету весенне-летний сезон сегодня, 1 мая, в 11.30. Праздник «Дружный первомай» (0+) там начнется интерактивной программой «Яркое детство» (0+) для детей и родителей с разнообразными конкурсами, веселыми играми и призами.

В 12.30 всех гостей праздника ждет красочный концерт «Теплый май» (0+) с участием владимирских артистов.

2 мая посетителей ждет культурно-спортивный праздник «Весне навстречу» (0+). Спортивный центр «Росич» проведет открытую тренировку и русские народные забавы с конкурсами и подарками для зрителей. Все желающие смогут принять участие в волейбольном турнире, а также поиграть в теннис.

Дополнительная информация — на сайте и в группе парка, а также по телефону 54-16-93.

Ностальгия в Центральном парке

В первые выходные майских праздников праздничные концерты, интерактивные площадки, зажигательные игры, конкурсы и танцы подготовил и Центральный парк Владимира.

1 мая состоится праздник «Ностальгия. Первомайский фестиваль» (0+). Гостей парка приглашают прикоснуться к великому прошлому нашей огромной страны и окунуться в яркие воспоминания о советском детстве.

В 12.00 праздник откроет концертная программа «Майская радиоволна» (0+) с участием творческих коллективов Владимира.

Ярким событием дня станет выставка ретро-автомобилей. Представлять их будут сами владельцы, которые охотно всё покажут и расскажут, позволят заглянуть в салон и под капот.

Праздничная программа продолжится и 2 мая.

Дополнительная информация на сайте и в группе парка, а также по телефон: 53-22-78.

Разноцветный первомай в Добром

Новый весенне-летний сезон в парке «Добросельский» стартует с праздничной программы «Разноцветный Первомай» (0+). Начало в 12.00.

На импровизированной площадке у скейт-парка пройдут зажигательные выступления творческих коллективов, а после начнется игровая программа с веселыми ростовыми куклами, увлекательными конкурсами и танцами.

На площадке физкультурно-оздоровительного комплекса управление по физической культуре, спорту и молодежной политике города Владимира организует турнир по мини-футболу.

2 мая на территории рядом с детской площадкой для гостей парка пройдет анимационная программа «Веселый праздник в добром парке».

3 мая в 12.00 парк культуры и отдыха «Добросельский» приглашает самых активных и позитивных на спортивную программу «Выходи играть» (0+).

Дополнительная информация на сайте и в группе парка, а также по телефон: 53-22-78.