Памп-трек и детский городок начали строить в парке «Добросельский»

Во Владимире начали третий этап благоустройства парка «Добросельский». Там установят игровой комплекс и лавочки — это сделает ковровская компания. А владимирские подрядчики смонтируют памп-трек с множеством асфальтовых кочек, построят пункт проката спортинвентаря, а еще уложат дорожки и посадят аллеи.

Контур работ

Третий этап реконструкции парка «Добросельский» — локальный. Он проходит в отдаленной части парка, подальше от детской площадки и скейт-парка. Это участок вдоль Комиссарова и Егорова. Так что жителям Доброго можно выдохнуть: парк не будут закрывать на весь сезон, как в прошлом году.

Информационных баннеров на стройплощадках еще не выставили, но работы уже ведут. Сзади трибун у игрового поля можно увидеть небольшой островок с песчаными насыпями. Это будущий памп-трек. Трасса будет без ровных участков, с кочками, ямами и контруклонами.

Вот порядок работ по устройству памп-трека:

Разметка участка; Определение уклонов для выполнения дренажа площадки; Снятие растительного слоя; Устройство дренажа; Отсыпка основания песком и щебнем с последующим трамбованием; Укладка геоткани; Определение высотных отметок: Создание рельефа с послойной утрамбовкой; Отсыпка и утрамбовка щебня; Укладка асфальтобетонной смеси; Ландшафтные работы с последующим озеленением.

Первые три пункта работ уже выполнили.

По соседству еще одна площадка. Ее пока даже сигнальной лентой не огородили. Но грунт уже сняли, участок подсыпают песком. Там хватит места под деревянный городок.

Что еще сделают

Кроме памп-трека в список работ по контракту входит устройство освещения, ограждения, видеонаблюдения, асфальтового, резинового и плиточного покрытия. Это взяла на себя владимирская компания «Автобан». Она выполняла два предыдущих больших контракта по благоустройству парка «Добросельский».

В целом затраты на благоустройство парка составят 75 миллионов рублей

Самый насыщенный объектами контракт одновременно самый дешевый. Меньше чем за 6 миллионов рублей в парке поставят игровой и канатный комплексы, полосу препятствий, игровую сетку и лавочки. Сделает это ковровская компания «Агуна».

Канатный комплекс обойдется в 172 тысячи рублей, игровая сетка – в 126 тысяч, игровой комплекс «Полоса препятствий» — в 230 тысяч рублей. Запланирована и поставка 50 деревянных скамеек без спинки. Каждая стоит 3652 рубля.

Это будет удивительно, если на скамейки еще найдется место. Сегодня они стоят на каждой аллее и тротуаре. Правда, иногда косовато. Кое-где крепления разболтались.

Впрочем, и детская площадка, которую открыли позапрошлым летом, уже порядок поистрепалась. Стерлись сетки для прыжков, резиновое покрытие. Все это придется ремонтировать нынешним летом.