Отопительный сезон завершается во Владимире. Теперь точно

Во Владимире завершается отопительный сезон. Батареи начнут остывать с сегодняшнего дня, 13 мая. Мэрия опубликовала соответствующее постановление, уже второе в этом году.

Со второй попытки

В постановлении отмечается, что такое решение принято в связи с повышением среднесуточной температуры воздуха до +8 градусов. Традиционно батареи в домах начинают остывать, когда такая температура держится в течение пяти суток.

Напомним, что изначально отопительный сезон во Владимире должны были завершить 29 апреля. Однако постановление мэрии опротестовала прокуратура. На улице заметно похолодало, поэтому владимирцы провели майские праздники с горячими батареями.

Отопительный сезон продлился 8 месяцев.

Теперь, когда температура воздуха вновь повысилась, в квартирах стало очень жарко и душно. Люди вынуждены открывать окна настежь и отапливать улицу.

Не все сразу

Процесс занимает несколько дней. Отключить от тепла всех разом не получится. В городе более 2,2 тысячи многоквартирных домов.

Обычно отопительный сезон во Владимире завершается к майским праздникам. В прошлом же году батареи начали остывать в домах с 6 мая.

В этом году в большинстве муниципалитетов Владимирской области отопительный сезон завершился в период с 28 апреля по 7 мая. По данным пресс-службы областной администрации на 11 мая, горячими батареи оставались во Владимире, Муроме, Гусь-Хрустальном и Суздальском районах.