Отключения горячей воды и ремонт теплосетей начались во Владимире

Сегодня стартовала ремонтная кампания во Владимире. В многоквартирных домах поэтапно отключают горячую воду, коммунальщики приступили к работам на теплосетях. Один из первых объектов — во дворах улицы Горького.

С чего начнут

До 30 июня продлится ремонт внутриквартальной сети по улицам Горького, 69, 71, 73, 75, Строителей, 6-а, 8-а, 10-а. Контракт на сумму 21,7 миллиона рублей выполнит местная компания «Кайрострой».

Ранее две недели шли подготовительные работы. За это время поставили ограждения, провели разбивку трассы, закупили материалы. Во дворы привезли трубы. Вместо металлических заборов теперь вешают сетку – для экономии.

Телефон аварийно-диспетчерской службы «Т Плюс» — 53-22-20.

В перечень строительно-монтажных работ входит демонтаж асфальтового покрытия, старых труб, земляные работы.

— Основные работы — бесканальная прокладка в траншее стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром 159 миллиметров, изоляция стыков труб неразъемными муфтами методом заливки, сварка труб, труб и фасонных частей, труб и стартовых компенсаторов, изолированных пенополиуретаном, — сообщают в техническом задании, прилагаемом к контракту.

Если все пойдет по графику, то во второй половине июня уже пройдет благоустройство участка ремонта.

Что сделают еще

В этом году ремонт теплосетей пройдет по улицам в Добром, на Юго-западе и в центральном районе города.

1) Суздальский проспект и улица Комиссарова — 34,1 миллион рублей

2) Улицы Усти-на-Лабе, 1-я Пионерская, Северная — 22,7 миллиона рублей

3) Улицы Фейгина, Крупской, Северная — 14,6 миллиона рублей

4) Улицы Верхняя и Нижняя Дубровы — 22,4 миллиона рублей

5) Улицы Строителей и Горького — 21,8 миллиона рублей

6) Проспект Ленина и улица Диктора Левитана — 29,2 миллиона рублей

7) Техническое перевооружение котельной Ю-З — 52,1 миллиона рублей

8) Техническое перевооружение котельной 301-го квартала — 12,7 миллиона рублей

9) Техническое перевооружение котельной «Автоприбор» — 3,1 миллиона рублей.

В первый список отключений горячей воды попали жители порядка 150 домов. Все улицы находятся во Фрунзенском районе.

1) Безыменского, дома 1, 1-а, 1-г, 2, 3, 4, 4-а, 5, 5-а, 5-б, 6, 6-а, 6-б, 7, 8, 8-а, 9, 9-а, 9-б, 9-в, 9-д, 10, 10-а, 10-б, 11, 11-а, 11-б, 12, 14, 14-а, 14-б, 14-д, 13, 13-а, 13-б, 16, 16-а, 16-в, 15, 18, 18-а, 18-б,17-а, 17-б, 19, 20, 21, 21-а, 21-б, 22, 22-а, 23, 24, 26, 26-а

2) Большая Нижегородская, дома 95, 97-а, 107-а, 109-а;

3) Жуковского, дома 18, 20, 20-а, 22;

4) Комиссарова, дома 1, 1-а, 1-б, 1-г, 2, 2-а, 2е, 3-а, 3-б, 4, 4-б, 6, 6-а, 7, 8, 9, 10/13, 10-а, 12-а, 14, 18, 20, 22, 26, 28;

5) Куйбышева, дома 36, 36-а, 40, 42, 42-а, 46, 46-а, 48, 48-а, 52, 52-а, 54, 56, 58;

6) Погодина, дома 2-а, 2-б, 3;

7) Суздальский проспект, дома 11-а, 13, 13-а, 23-а, 25-а;

8) Соколова-Соколёнка, дома 3, 3-а, 3-б, 4, 4-а, 4-б, 5, 5-а, 5-б, 6, 6-а, 6-г, 7, 7-а, 7-б, 8, 9, 9-а, 10, 11, 11-б, 16, 16-а, 17, 17-а, 17-б, 17-ж, 18, 19, 19-а, 19-б, 19-в, 19-г, 20, 21, 21-а, 21-б, 22, 23,24, 25, 26, 26-а, 27, 28, 29, 31.

Одновременно с ремонтом теплосетей проведут гидравлические испытания.

— Для того чтобы выявить слабые места на трубопроводах и своевременно выполнить ремонты, давление в сети повышали в полтора раза от рабочего, — сообщила пресс-служба «Т Плюс».

В прошлом году для проведения испытаний горячую воду во Владимире отключали в среднем на 9 суток.