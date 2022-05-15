Особый противопожарный режим в регионе отменят

С завтрашнего дня, 16 мая, во Владимирской области отменят особый противопожарный режим. Погодные условия позволяют это сделать. Однако продолжит действовать пожароопасный сезон. Это значит, что разводить костры необходимо только в соответствии со строгими требованиями.

Как правильно

Открытый огонь разрешается разводить не менее чем в 50 метрах от строений, предварительно подготовив яму глубиной 30 сантиметров и диаметром 1 метр, а также расчистив прилегающую территорию от сухостоя на расстоянии 10 метров.

Кроме того, предполагаемое место для сжигания необходимо опахать, а ширина полосы не должна быть менее 40 сантиметров, пояснили в ГУ МЧС России по Владимирской области.

Альтернативный способ разведения открытого огня – металлическая бочка. Ее следует расположить на расстоянии не менее 25 метров от построек, при этом опашка не потребуется.

Жителям Владимирской области напоминают, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы. На граждан — от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 6 до 15 тысяч рублей, на юридических — от 150 до 200 тысяч рублей.

В условиях действия особого противопожарного режима суммы штрафов в среднем увеличиваются вдвое.

Огненная статистика

С начала года во Владимирской области произошло порядка 1100 пожаров. К сожалению, в результате их погибли 50 человек, ещё 29 травмированы. Это данные чрезвычайного ведомства на 13 мая.

Практически все трагедии произошли в результате пожаров в жилье. Основными причинами таких происшествий остаются неосторожное обращение с огнём, неисправность электрооборудования или проводки и неисправность печей. В регионе фиксируются и случаи пожаров по причине детской шалости.

Что касается палов травы, то их количество в сравнении с прошлым годом сократилось. В этом году их зафиксировано 134, 78 произошли в населённых пунктах, 56 – вне населённых пунктов. Основная часть ландшафтных пожаров произошла во Владимире (25) и Суздальском районе (22).

В прошлом году на текущий период было зафиксировано 462 пала сухостоя.

Весенние палы сухостоя могут стать реальной опасностью для граждан. По сухой траве огонь может быстро перейти на жилые строения. Напомним, что в прошлом году в результате пожара в деревне Першково Гусь-Хрустального района сгорели 11 домов.