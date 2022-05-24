Определили сроки строительства школы в Веризино 

Правительство РФ распределило субсидии на строительство школ по регионам. Владимирская область оказалась в числе получателей. Средства учтены на 2023 и 2024 годы. Их направят на строительство школы в микрорайоне Веризино города Владимира.

Пробный шар

Согласно Постановлению Правительства РФ Владимирская область в 2023 году получит 79 миллионов рублей, а в 2024-м — 705,5 миллиона. На то, чтобы возвести школу по типовому проекту, уже реализованному в микрорайоне Коммунар (а это как раз и предполагается сделать), этих денег не хватит. На коммунаровское учреждение потратили больше миллиарда рублей. Но недостающие средства возьмут из федеральной программы развития образования до 2030 года.

С подрядчиками расплатятся поэтапно, в том числе тогда, когда школу уже откроют.

Ранее в департаменте образования сообщали, что на школу в Веризино областному центру дадут федеральный кредит. Потом сказали, что регион-33 выиграл конкурс проектов, финансируемых госпрограммой развития образования (из которой и позаимствуют вдобавок недостающие средства). Как бы то ни было, планы по веризинской школе приобрели конкретику.

— Реализация проекта предлагается через механизм муниципальной концессии. Этот способ государственно-частного партнерства успешно зарекомендовал себя при строительстве культурно-досуговых и спортивных центров в различных регионах России, но в сфере образования во Владимирской области апробируется впервые, — пояснила пресс-служба департамента образования области.

Партнером администрации города Владимира в концессионном соглашении выступает ООО «Прошкола» — дочернее предприятие Внешэкономбанка РФ. Изначально о сотрудничестве с ВЭБ мэрия говорила только по поводу строительства школы на проспекте Строителей. Но в итоге решили начать эксперимент с Веризино.

Удачный проект

Строительную площадку в Веризино уже давно подготовили. Земельный участок размежеван. Проект планировки первой очереди строительства утвердили еще в 2011 году. Тогда же на карту нанесли школу, правда, тогда ее рассчитали на 550 человек.

В 2015 году планы скорректировали. Жителям Владимира предлагали типовые проекты больших школ, возведенных в других регионах. А в прошлом году остановились на проекте школы в Коммунаре – уж очень удачно она получилась.

Там и подрядчик был грамотный, ответственный, сдавший школу в срок вопреки всем скачкам цен на стройматериалы. И администрацию сформировали удачно. Благодаря толковому распределению кабинетов и площадей шести корпусов, все 1500 учеников вместо расчетных 1100 занимаются в первую смену.

Кстати, для ликвидации вторых смен до 2025 года Владимир должен сдать три образовательных объекта — в Веризино, Юрьевце и на проспекте Строителей. Пока более-менее определились только с первым учебным заведением. По проспекту Строителей и Юрьевцу известны только участки: около корпуса ВлГУ у «Новинки», в районе жилого комплекса по Гвардейской.