Определили перевозчика на маршруты № 13С и 16С во Владимире

Владимирская мэрия заключит пятилетний контракт с единственным участником торгов на маршруты № 13С и 16С — перевозчиком «Владимирпассажиртранс». Теперь транспортная компания, поддерживаемая администрацией города и бюджетом, будет обслуживать 13 из 35-ти владимирских маршрутов.

Уже с 15 июня во Владимире станет на одного перевозчика меньше. Компания «Транссовт», которая сейчас обслуживает маршрут № 13С по временному договору, уйдет с городской сети. Эта организация имеет несколько пригородных маршрутов и по сути «зашла» в город, чтобы обслуживать направления, оставленные компанией «АДМ». В течение года перевозчика перекидывали с маршрута на маршрут. Он ни разу не заявлялся на торгах на пятилетние контракты.

На маршрут № 13С выйдет два автобуса, на маршрут № 16С — шесть.

Требования штату

«Владимирпассажиртранс» приступит к выполнению контракта с 15 июня. Документы размещены на торгах, но пока не подписаны. Во Владимире останется только один перевозчик, который все еще работает на временных договорах — предприятие «Владимирпассажиртранс». Именно оно обслуживает три маршрута — № 10С, 24С и 27, которые так и не были разыграны на портале госзакупок.

Семь перевозчиков получили маршруты, которые и обслуживали по временным договорам, как единственные участники торгов. Тем не менее, требования новых контрактов распространяются на всех.

— Подрядчики обязаны обеспечить опрятный вид водителя и кондуктора в транспортном средстве. Водитель должен быть одет в однотонную сорочку, темные брюки (джинсы). Кондуктор в салоне транспортного средства должен носить именной бейдж и жилет с логотипом перевозчика. Водитель и кондуктор не должны находиться на рабочем месте в домашней, пляжной, спецодежде и обуви, — такие требования предъявляет администрация города к исполнителю.

Старые, но с гербом

В контракте на маршруты № 13С и 16С появились оговорки по поводу обязательного обновления подвижного состава. Теперь заказчик, то есть администрация, должен поставить возможность подрядчику участвовать в соответствующих федеральных программах. И только с 1 января следующего за этой датой участия года он обязан использовать автобусы не старше трех лет. То есть не будет участия, значит, не будет и обновления.

— По истечению пяти месяцев со дня заключения контракта транспортные средства, выпускаемые на маршрут для осуществления перевозок пассажиров и багажа, должны соответствовать красно-белой цветовой гамме кузова с нанесенными элементами изображения. Это графическое изображение герба города с надписью «Владимир» и текстовое изображение «Сохраняя прошлое — движемся в будущее», — сообщается в контракте.

На дорогах Владимира жители уже заметили три пробных автобуса на маршрутах № 5, 16 и 26. Их обслуживают перевозчики «Виктория», «Владимирпассажиртранс» и «ОКТО». В итоге старые ведра с ржавчиной в кузове и потертым салоном останутся на дорогах. Но все станут красно-белые и с гербом.