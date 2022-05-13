Омбудсмен и глава региона посетили вынужденных переселенцев

Во Владимирской области сейчас находятся более 2,3 тысяч человек из ЛДНР и Украины. Часть их приехали самостоятельно, живут у родственников и знакомых, а 1376 человек разместили организованно в 29 пунктах временного проживания. Вчера владимирский пункт посетили глава региона Александр Авдеев и Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Отель на Добросельской

Переселенцы живут в «Авлад отеле на Добросельской». Разместили их в двухместных номерах. Там есть все удобства, мебель и бытовая техника.

Поскольку среди тех, кто уехал от обстрелов и бомбёжек, много детей, в гостинице организовали детскую игровую комнату. Действуют склады с бесплатными предметами первой необходимости, детским питанием, средствами личной гигиены, одеждой и обувью. Работает прачечная. Людей обеспечили трёхразовым горячим питанием.

Сейчас в гостинице 290 переселенцев, в том числе 70 пенсионеров, 16 инвалидов и 73 ребёнка.

Дети ходят в местные сады и школы. Два десятка жильцов уже нашли работу и трудоустроились. Всем прибывшим оказывают всестороннюю социальную и правовую поддержку. Во Владимире они могут передвигаться на муниципальном транспорте бесплатно.

— Продолжим помогать всем, чем можем, — заверил жильцов ПВР Александр Авдеев. — Поддержка людей, спасшихся с территорий боевых действий, оказывается не только государством, но и гражданами. У нас в регионе пункты сбора гуманитарной помощи действуют на базе центров социального обслуживания населения. Собрано более 70 тысяч единиц помощи. Это одежда, обувь, посуда, постельные принадлежности, бытовая химия и средства личной гигиены, продукты, школьные принадлежности. Гуманитарную помощь получили 2190 человек.

Глава региона и омбудсмен ознакомились с условиями проживания, поговорили с жильцами о том, что необходимо улучшить, изменить или дополнить.

Настроение меняется

Татьяна Москалькова посетила владимирский ПВР уже второй раз. Ранее она приезжала 5 апреля. В этот раз передала переселенцам гуманитарную помощь Российского красного креста: детские коляски, велосипеды, мелкую бытовую технику, канцтовары, наборы для рукоделия, а также продуктовые карты для семей с маленькими детьми.

— Изменилось настроение. Оно стало более позитивным, люди отошли от ужаса переезда из-под бомбёжек. Сегодня они адаптируются к нормальной жизни и ставят такие вопросы, как трудоустройство, получение образования, возможность остаться в России, — сказала Татьяна Москалькова.

Понятно, что постоянно квартироваться во «временных» пунктах люди не могут. Потребуется нормальное жильё. Омбудсмен считает, что на федеральном уровне разработают программу строительства маневренного жилья целевого назначения. В первую очередь, для переселенцев. С другой стороны, можно предусмотреть льготное субсидирование для тех, кто готов строить и приобретать жильё по российским программам.

Пока же во Владимирской области вопрос проживания решается более комфортно, чем в ряде других территорий, считает Москалькова. Здесь, например, достаточно эффективно помогают людям восстанавливать и оформлять документы. И опыт региона-33 в части предоставления компенсации вынужденным переселенцам за уплату госпошлины при оформлении документов нужно тиражировать.

— Хорошо бы взять его на вооружение всем субъектам Российской Федерации. Я поставила этот вопрос на федеральном уровне и рассчитываю получить поддержку. Знаю, что наше всероссийское нотариальное сообщество и все компетентные органы позитивно настроены на то, чтобы это осуществить, — сказала она.

Справка. В круглосуточном режиме работает единый социальный телефон для временных переселенцев — 8-4922-53-11-31. На него уже поступило порядка 1000 обращений. Людям оказывается консультативная и натуральная помощь, содействие в сборе документов.