Около 20 тысяч владимирцев проголосовали за сквер и парк

Жители Владимира активно выбирают те парки и скверы, которые можно благоустроить в этом году за счет бюджета. Выбрать предложили один из восьми проектов. Пока в голосовании лидирует площадка у областного суда и площадь Победы. Мнение горожан будут собирать еще больше трех недель.

Лидер голосования

Голосование проводится на общероссийской площадке «Городская среда». Лидирует сквер на проспекте Ленина; две территории, рассеченные проезжей частью, объединены тематически в одно общественное пространство.

— В целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, городу Владимир присвоено звания «Город трудовой доблести». Памятным знаком предлагается определить стелу, расположив ее напротив мемориала на площади Победы, — обосновали идеологическую составляющую проекта в управлении ЖКХ.

Но есть и чисто практическая составляющая — сделать место отдыха горожан. Для этого вокруг стелы сделают фонтаны, клумбы, поставят скамейки. В рамках благоустройства территории заменят нынешнюю плитку на площади и проведут ремонт мемориала.

Голосование за общественные пространства продлится до 30 мая.

За фонтан, стелу и клумбы уже проголосовали свыше 8 тысяч человек. Для сравнения, второй площадке — скверу «Гвардейский» в Юрьевце отдали предпочтение лишь немногим более 3 тысяч владимирцев.

Выбираем не больше одного

У всех муниципальных образований есть план по числу проголосовавших. Показатели представляют в Минстрой РФ. Оттуда пойдет финансирование, поэтому надо убедить федералов, что благоустройство конкретного общественного пространства действительно желательно многим людям, они этого хотят, за это ратуют — как же не помочь хорошему делу?

Так что чем больше за объект благоустройства проголосовало, тем лучше. У Владимира самый большой план «по голосам» — 42 тысячи. За две недели удалось собрать почти половину. Времени осталось достаточно, шансы достичь «планки» и даже преодолеть ее хорошие. К тому же прежние сложности с входом на портал и голосованием больше не наблюдаются.

Голосовать могут граждане от 14 лет и старше, зарегистрированные на сайте госуслуг.

Плохо только то, что голосовать можно за один объект и лишь один раз. К примеру, во Владимире выставлены разнообразные парки и скверы. Одни находятся на магистралях, другие – внутри микрорайонов. Их вполне можно было объединить в группы и поделить финансирование.

Так, вполне возможно было бы сделать первый этап благоустройства сквера у областного суда и сквера «Гвардейский». И это вполне объяснимо. Юрьевец – огромный микрорайон и в нем нет ни одного парка и сквера, только мощеная плиткой площадь перед школой № 42 и дворовые площадки.

— Просим вас проголосовать за любой объект, который вам больше нравится. От наших голосов зависит выделение федеральных средств городу на реализацию проектов благоустройства и формирование комфортной городской среды. Не будьте равнодушны к своему любимому городу, — обращаются классные руководители к ученикам и их родителям в чатах классов школ.

Стоит напомнить, что мы голосуем за перспективные объекты благоустройства. В жизнь проекты-победители воплотят в 2023 году. Но в департаменте ЖКХ области настоятельно советуют ускоряться. Чем быстрее муниципальные власти начнут готовить техзадание, считать сметы и искать подрядчиков, тем быстрее они получат финансирование и тем больше шансов, что область получит высокий рейтинг среди субъектов. А обладание им гарантирует получение различных бонусов.