Ограничения на федеральных трассах: где идут работы

Лето — пора ремонта дорог. А значит, заторов. «Призыв» рассказывает, где их можно «словить» с большой вероятностью. Концентрация ремонтной техники – в четырех районах Владимирской области — Петушинском, Гусь-Хрустальном и Ковровском.

Петушки — Липна

Анализируем состояние по предыдущим выходным дням. Самое болезненное направление на федеральной трассе — московское. Активные ремонтные работы идут на 118-133 километрах М-7 «Волга» в Петушинском районе. Транспорт в субботу-воскресенье еле двигался. Сейчас едва ли что-то сильно изменилось.

На отрезке от Петушков до Липны — в общей сложности это 15 километров — работают дорожники: снимают асфальт и старое барьерное ограждение, ставят сигнальные столбики, подсыпают щебень и укрепляют обочины. Еще предстоит положить новый асфальт, сделать дорожную разметку, восстановить дорожные знаки, барьерные и пешеходные ограждения, тротуары.

— Уважаемые водители, будьте предельно внимательными при движении в зоне дорожных работ. Во избежание ДТП следите за знаками, снижайте скорость и следуйте уставленной схеме движения, — предупредила пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.

Поскольку на этом направлении движение транспорта предельно интенсивное, ремонтные работы проводятся «захватками» протяженностью до километра. Дорожники передвигаются такими участками, чтобы снизить простой на одном этапе.

Ковровский район

В Ковровском районе началось строительство двух разворотных петель: на 232-м и на 241-м километрах с возможностью разворота для двух направлений.

Помимо обновления асфальтового полотна на участке в границах деревень Дроздовка, Пестово, Сенино поставят шесть автобусных остановок. Их сделают в комплексе с надземными пешеходными переходами. К каждой остановке будут построены переходно-скоростные полосы.

Для безопасного движения транзитного транспорта обустроят заездные «карманы» для рейсовых автобусов. Для пешеходов поставят павильоны со скамейками и урнами. Для инвалидов по зрению сделают наземные тактильные указатели.

— В местах проведения дорожных работ движение организовано по одной полосе в каждую сторону. Максимальная скорость — 50 км/ч. Ограничение по ширине 3,75 метром, — сообщает оперативную информацию Упрдор.

Одновременно ремонтируют мост через реку Арга на 243-м километре М-7 «Волга», — сообщают дорожники.

Длина моста через реку Арга в деревне Сенино — 23 метра.

Мост этот построили в 2001 году — относительно недавно. Но чувствует он себя неважно. Есть дефекты проезжей части, есть проблемы с водоотводом.

В рамках контракта проведут ремонт торцов балок и консолей крайних балок, устройство новой современной конструкции мостового полотна, новой системы водоотвода и дренажа, устройство нового барьерного и перильного ограждения.

Южное направление

В Судогодском и Гусь-Хрустальном районах на федеральной трассе Р-132 идет обычный ремонт. Дорожники избавляются от ям и трещин. Местами проезжая часть сужена, на отдельных участках вводят реверсивное движение.

Скоро на Южном обходе Владимира и на федеральной трассе М-7 «Волга» в Ковровском, Вязниковском и Гороховецком районах начнутся работы по установке противоослепляющих экранов. Их ставят для разделения встречных потоков и повышения безопасности водителей. На сумму 249 миллионов рублей смонтируют 40 тысяч погонных метров экранов.

Конструкция этих элементов представляет собой щитки высотой 90 см и шириной 22 см со светоотражающими катафотами на каждой стороне. Они сделаны из ударопрочного стеклопластика, устойчивого к перепадам температуры и неподверженного выгоранию. Эти элементы блокируют свет от фар встречных автомобилей, падающий под углом до 18°. Экраны размещены на расстоянии 67 см друг от друга.

Как поясняют в Упрдоре, экраны применяются на многополосных автомобильных дорогах с разделительной полосой, где не предусмотрено стационарное электрическое освещение.