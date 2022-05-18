Объявление о годовом собрании

15 июня 2022 года в 13 часов 30 минут состоится годовое собрание акционеров ОАО «Центральное автомобильное объединение».
Повестка собрания:
1. Утверждение счетной комиссии регистратора.
2. Утверждение Годового отчета и бухгалтерской отчетности за 2021 год.
3. Распределение прибыли по итогам 2021 года.
4. Избрание членов Совета Директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
Регистрация участников в 13 часов 00 минут по адресу г. Владимир проспект Ленина д.73 офис 10.
ОАО «ЦАО»
Фото: akchabar.kg