Объявление о годовом собрании

15 июня 2022 года в 13 часов 30 минут состоится годовое собрание акционеров ОАО «Центральное автомобильное объединение».

Повестка собрания:

1. Утверждение счетной комиссии регистратора.

2. Утверждение Годового отчета и бухгалтерской отчетности за 2021 год.

3. Распределение прибыли по итогам 2021 года.

4. Избрание членов Совета Директоров Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии.

6. Утверждение аудитора Общества.

Регистрация участников в 13 часов 00 минут по адресу г. Владимир проспект Ленина д.73 офис 10.

ОАО «ЦАО»