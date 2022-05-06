Объявление о годовом собрании Владимир-Союзпроммонтаж

Акционерное общество «Владимир-Союзпроммонтаж» проводит годовое общее собрание акционеров 02 июня 2022 года в 11 час.00 мин.
По адресу: 600026 г.Владимир, Почаевский овраг д.1, строение 1, офис1, АО «Владимир-Союзпроммонтаж».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров-06 мая 2022 года.
Начало регистрации с 10 час.30 мин.
Повестка дня:
1. Выборы счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
3. Избрание состава Совета директоров;
4. Выбор аудитора;
5. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Владимир-Союзпроммонтаж», зарегистрированные в реестре акционеров лица, могут ознакомиться в отделе кадров по месту нахождения общества, тел. (4922) 33-50-70.
Фото: akchabar.kg