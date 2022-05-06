Объявление о годовом собрании Владимир-Союзпроммонтаж

Акционерное общество «Владимир-Союзпроммонтаж» проводит годовое общее собрание акционеров 02 июня 2022 года в 11 час.00 мин.

По адресу: 600026 г.Владимир, Почаевский овраг д.1, строение 1, офис1, АО «Владимир-Союзпроммонтаж».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров-06 мая 2022 года.

Начало регистрации с 10 час.30 мин.

Повестка дня:

1. Выборы счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;

3. Избрание состава Совета директоров;

4. Выбор аудитора;

5. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Владимир-Союзпроммонтаж», зарегистрированные в реестре акционеров лица, могут ознакомиться в отделе кадров по месту нахождения общества, тел. (4922) 33-50-70.