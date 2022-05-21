Общепит и гостиницы Владимира пережили пандемию без заметных потерь

Во Владимире подсчитали число 545 предприятий общественного питания и 46 гостиниц с хостелами. Первых оказалось 545, вторых — 46. Это сопоставимо с тем, сколько было до пандемии, два года назад. Можно сделать вывод, что количественно сфера гостеприимства период ограничений пережила. Понятно, что были простои, потери прибыли, сокращения штатов, но в целом ситуация выправилась. Более того, чиновники, курирующие данное направление, считают, же меню во владимирских заведениях стало разнообразнее, чем прежде, а номерной фонд — богаче.

Устойчивый бизнес

Малый бизнес в сфере гостеприимства продемонстрировал устойчивость. Причем коронавирус ударил по рестораторам и отельерам больнее всего. Им сокращали режим работы и закрывали вовсе, запрещали отдельные мероприятия и вводили ограничения на число посетителей. Пережили!

В общепите Владимира сейчас 30,5 тысяч посадочных мест. Столько же, сколько до пандемии.

— В 25 ресторанах, 135 кафе, 53 барах города представлены различные национальные кухни: русская, европейская, японская, китайская, восточная. Приоритетным направлением для города остается открытие предприятий с русской национальной кухней, — пояснили в управлении экономики, потребрынка и услуг.

Отличная новость майских праздников — открылось свыше 50 летних кафе. Большинство из них расположено в центральной части города. Все они с деревянными настилами, новыми шатрами, с мягкими креслами и пледами.

Новые номера

Во Владимире сейчас работают 46 гостиниц, отелей и хостелов вместимостью 3,6 тысяч человек. Номерной фонд — 1,6 тысяч мест. И он растет.

— С начала года открылись гостиница «Турист» (проспект Ленина, 62) на 15 номеров (вместимость 26 человек), хостел «Град» (Большая Московская,57) на 8 номеров (вместимость 48 человек). Гостиница «Семязино» (ул. Пригородная, 10) увеличила номерной фонд до 28, а хостел «Sketch mini hotel» (2-я Никольская, 2/9) до 13 номеров, — отчиталась администрация города.

Номерной фонд за два очень непростых года вырос на 8%. Так что к началу туристического сезона без всяких ограничений город готов. В майские уже наблюдался наплыв туристов, в центре Владимира было довольно многолюдно.

Но если брать все секторы экономики, в которых представлен малый и средний бизнес Владимира, то на них негативное влияние пандемии, безусловно, сказалось. За два года количество МСП и индивидуальных предпринимателей уменьшилось с 20,7 до 18,7 тысяч объектов.

Как сообщают в администрации города, большая часть субъектов малого предпринимательства сконцентрирована в торговле, общественном питании, бытовых услугах — 42%.