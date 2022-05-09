Областной станции переливания крови вручили знак «Победа ковалась в тылу»

Владимирскую областную станцию переливания крови отметили знаком общественного признания «Победа ковалась в тылу» за подвиг в годы Великой Отечественной войны. Награду в торжественной обстановке коллективу медучреждения вручил глава региона Александр Авдеев.

Поклон донорам

На Владимирской земле во время Великой Отечественной войны развернули 18 госпиталей. Они приняли 250 тысяч раненых. Только за период с 1942 по 1945 год станция заготовила для их спасения 47 тысяч литров крови.

— Низкий поклон донорам! В голодные военные годы их поступок был серьезным актом самопожертвования. Жители нашей области в буквальном смысле отдали кровь ради общей победы, — отметил Александр Авдеев.

Глава региона также подчеркнул, что растущая популярность донорства – знак искреннего неравнодушия жителей области к ближним. Сегодня многие жители региона по зову сердца помогают вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской народных республик, с Украины, в том числе посредством сдачи крови.

Во Владимирской области насчитывается более 7 тысяч доноров. Из них 1900 человек в этом году сдали кровь впервые. Активную роль в популяризации донорства играют волонтеры. В 2021 году учреждение заготовило 12 200 литров крови, что полностью покрывает потребности региона в крови и ее компонентах.

Награда на юбилей

Знака «Победа ковалась в тылу» в регионе уже удостоили 17 предприятий, в числе которых ВПО «Точмаш», Владимирский хлебокомбинат, Муромский стрелочный завод. Для областной станции переливания крови награда особенно символична – в этом году медучреждению исполнится 80 лет.

— Я поздравляю коллектив учреждения с этой значимой датой. За десятки лет сотрудники станции помогли спасти многие тысячи жизней, — подчеркнул Александр Авдеев.

После церемонии глава региона ознакомился с работой учреждения, пообщался с сотрудниками. Главный врач Дмитрий Находкин рассказал, что на станции создан криобанк с запасом редких фенотипов. С 2017 года началось криоконсервирование тромбоцитов, что позволило обеспечивать больницы концентратом тромбоцитов в экстренных ситуациях в любое время дня и ночи.