Новый асфальт местных дорог не выдерживает большегрузов с М-12

В Александровском, Петушинском и Гусь-Хрустальном районах совсем недавно отремонтированные дороги приходят в негодность. Их разбивают грузовики с песком и щебнем. Они гоняют с карьеров на площадки скоростной магистрали М-12 «Москва-Казань». Для строительства платной трассы они пользуются бесплатными региональными и муниципальными дорогами, где ездят обычные легковушки, а по обочинам ходят люди. Автомобилисты и пешеходы в шоке.

Разрушают одни, ремонтируют другие:

Руководитель регионального общественного движения «Убитые дороги Владимирской области» Сергей Федяев и председатель организации «Народный патруль» города Александров Дмитрий Полянский на встрече с региональными дорожниками из «Владупрадора» и директором владимирского филиала госкомпании «Автодор» Гиви Цхвиравашвили привели очень показательный пример этой весны.

Региональные и муниципальные дороги не рассчитаны на технику большой массы.

Дорогу «Струнино-Площево» в Александровском районе ремонтировали в прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Потратили 133 миллиона рублей. Выровняли дорожное полотно на двухполоске, укрепили обочину, поставили знаки, остановочные павильоны, освещение и сделали разметку. А в этом году дорогу не узнать. Сплошь в трещинах. Верхний слой асфальта местами слез, а обочина раскрошилась. И все из-за спецтехники с М-12, уверены общественники.

Иван Матвеев, зам. начальника ГБУ «Владупрадор»:

Оценка осуществляется по двум основным показателям: отсутствие дефектов и ровность. Что и было достигнуто в прошлом году.

Виды работ: фрезерование, устройство выравнивающего слоя. У нас 80% сети требует капитального ремонта.

Один километр таких работ стоит 50 миллионов.

Умножьте 14 километров «Струнино-Площево» на эту сумму.

Это половина бюджета дорожного фонда. Остальные будут в ямах.

Дорожники считают: нет ничего удивительного в том, что этот участок развалился. По нему, как они выразились, было миллион жалоб. Капремонт ее сегодня невозможен из-за большого ценника, а вот восстановительные работы — запросто. Что и сделал за свой счет «Владупрадор». Не за счет подрядчиков с М-12, не за счет гарантии, а за бюджетные средства.

Андрей Несмелов, первый зам. начальника ГБУ «Владупрадор»:

Как говорят, я плачу налоги, где дороги? Налоги — очень маленькая составляющая дорожного фонда.

На ваш транспортный налог можно два квадратных метра асфальтобетона ямочного сделать.

Мы дотационный регион, не можем себе многого позволить. Мы не можем позволить сделать капремонт и реконструкцию всех дорог.

Если провести диагностику «Струнино-Площево», то она требует реконструкции.

Вся наша региональная сеть строилась 30-40 лет назад, когда максимальная нагрузка на ось была 4-5 тонн, а сейчас 10-12 тонн. Какими машинами все это возится, ни одна дорога не выдержит.

Кто будет ремонтировать

На встречу с дорожниками приехали и жители поселка Добрятино Гусь-Хрустального района. Вот уж кому не повезло! С утра до вечера по узким дорогам ездят многотонники. Песок, щебень, пыль. Татьяна Калинкина и Марина Шуленина привезли показать дорожникам огромное количество фото- и видеоматериалов. О ремонте дорог они уже забыли. Было когда-то у них тихо и спокойно, на дорогах — ровно, на обочинах — безопасно. Теперь жутко всем: и водителям легковушек, и пешеходам.

— Мы же за детей боимся. Так и до беды недалеко. Был случай, велосипедиста сбил большегруз. У нас дети в пыли в школу приходят. Согласованный маршрут у спецтехники один, а они ездят, где удобно, по всем дорогам. А восстанавливать будут только по маршруту, — сетуют жители поселка.

Пример Добрятино — это продолжение темы с обещаниями госкомпании «Автодор» оперативно ремонтировать дороги, которыми пользуются машины с М-12. Еще по зиме в администрации области обсуждали расхождение обещаний и действий. Протяженность скоростной магистрали по территории области — 218 километров. А строительная техника вовсю использует более 450 километров местных