Новые выплаты на детей хотят получить уже более 15 000 родителей

Во Владимирской области начали прием заявлений на получение пособий для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет. К пятому мая приняли 15 105 заявлений, сообщили в отделении Пенсионного фонда по Владимирской области.

Расчет с апреля

С 1 мая портал госуслуг на сайте и в приложении открыл раздел для подачи заявлений от родителей детей 8-17 лет. Нужно заполнить огромное количество граф, внести множество документов, но сделать все это можно, не выходя из дома. Только 47 человек пришли в МФЦ и еще 18 обратились в клиентские службы пенсионного фонда.

— Пособие рассчитывается с 1 апреля независимо от последующего месяца подачи заявления. Так семьям, которые обратились за выплатой в мае, начисление будет произведено за два месяца – апрель и май. Если родители подадут заявление в сентябре, то средства поступят сразу за полгода – апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь, — сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

Срок рассмотрения заявления — 10 рабочих дней.

В региональном отделении Пенсионного фонда подчеркнули, что если для сбора данных потребуется больше времени, срок рассмотрения заявления могут продлить. В таком случае пользователю придет уведомление в личный кабинет на портале госуслуг.

У специалистов могут возникнуть сложности с оценкой нуждаемости семьи. Учитывается не только доход семьи, который должен быть ниже прожиточного минимума (12,2 тысячи рублей), но и наличие имущества и работы. Порядок тот же, что и впервые применялся с выплатами для семей с детьми 3-7 лет.

Аналогичная практика

Год назад семьи, претендовавшие на выплаты, не ожидали, что будет учитываться доход от продажи квартиры или машины, что откажут тем, кто нигде официально не устроен и при этом не имеет объективной причины не ходить на работу или не состоять на учете в центре занятости.

Отказы получали и те, у кого в семьях две машины или две квартиры. И неважно, в каком они состоянии, от какого производителя или какой площади. Те же самые подходы будут применяться и сейчас для семей с детьми 8-17 лет.

Доход берется за последний год, не считая последних четырех месяцев. Главное, подать на выплату в течение полугодия, начиная с 1 мая. Попыток может быть достаточно много. В департаменте соцзащиты поясняют, что у некоторых семей менялись доходы и положение в семьи, за счет чего после какой-то попытки они все же приобретали право на выплату.

Важно, что выплата назначается на год. И не имеет значение, если материальное положение семьи изменится в течение этого периода.

Сколько платят

По оценке региональных властей, на выплату смогут претендовать 44 тысячи семей. Не факт, что все 15 тысяч получат положительный отзыв на заявление.

На выплату 44 тысячам семей на год потребуется 4,1 миллиарда рублей. Из этой суммы 88%, или 3,6 миллиарда рублей, дает федеральный бюджет, а 12%, или 497 миллионов рублей, — региональный.

Суммы выплат:

— 5953 рубля — базовый размер;

— 8929 рубля — повышенный размер. Выплачивается, если при назначении базового размера среднедушевой доход все еще не достиг прожиточного минимума на душу населения;

— 11906 рубля — максимальный размер. Выплачивается, если при назначении повышенного размера среднедушевой доход все еще не достиг прожиточного минимума на душу населения.