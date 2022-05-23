Новые поликлиники построят в Струнино и Кольчугино

В городах Струнино и Кольчугино появятся новые поликлиники. Первый объект планируют сдать уже в этом году, второй — пока в планах. Осенью определят подрядчика, основные строительные работы начнутся в следующем году.

Поликлиника в Кольчугино

Здание, планируемое для реконструкции под детскую поликлинику и стационар Кольчугинской центральной районной больницы, в ходе рабочей поездки оценил глава региона Александр Авдеев.

— Обсуждали варианты, где могла бы располагаться поликлиника. На новом месте можно использовать проект «повторного применения», который уже отработан и будет стоить дешевле реконструкции старого здания. Его, в свою очередь, можно законсервировать на время, чтобы потом использовать для административных нужд, — сообщил Александр Авдеев.

В течение лета рабочая группа должна определить подходы к реализации этого проекта. Средства на поликлинику в Кольчугино заложены частично на 2022 год и на 2023 год. Осенью проведут торги и определят подрядчика. Основные строительные работы начнутся в следующем году.

Поликлинику планируют создать по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Поликлиника в Струнино

О начале строительства поликлиники для взрослого населения в городе Струнино Александровского района «Призыв» уже сообщал. Её должны ввести в строй осенью нынешнего года.

На эти цели предусмотрено 415 миллионов рублей из федерального бюджета. Новая поликлиника относится к Струнинскому филиалу Александровской районной больницы. Она станет логическим завершением больничного комплекса.

— Это будет двухэтажное монолитное железобетонное здание. Сложности, возникавшие у подрядчика с переносом линии электропередачи, преодолены, темпы работ наращиваются, чтобы жители могли как можно быстрее начать пользоваться новой поликлиникой, — уточнила пресс-служба областной администрации.

При этом в Струнино сохраняются сложности с медицинскими кадрами. Близость со столицей и два ковидных года, когда часть врачей перешли на работу в инфекционные госпитали Москвы и Московской области, вызвали нехватку медиков.

— Этот вопрос власти должны решать организацией рабочих мест и условиями труда. Часть врачей уже выразили готовность вернуться, и мы постараемся обеспечить им достойные конкурентные условия, – отметила заведующая Струнинским подразделением Александровской районной больницы Лилия Воронова.