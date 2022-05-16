Новые лавочки Фатьяновского парка перенесут из-за допущенной ошибки

Благоустройство Фатьяновского парка в Вязниках, которое началось год назад, затягивается. И уже не первый раз. Районные власти ищут подрядчика на дополнительные работы. Потребовалась перестановка 560 новых лавочек — они мешают очистке нового же колодца. Колодец поставили не там, где там, где нужно — это и породило цепь проблем.

Не туда воткнули

Фатьяновский парк состоит из двух частей — северной и южной. В южной как раз и проводятся знаменитые песенные фестивали, прославившие Вязниковский край на всю Россию. Через два года этой традиции исполнится уже полвека.

С мая 2021 года в парке ведется масштабная реконструкция: сделали новую сцену, смотровую площадку, дорожки, освещение и т.п. Работы отставали от графика, тем не менее, они выполнены. Однако по ходу дела возникли непредвиденные расходы. Проект благоустройства потребовалось скорректировать.

Дополнительные работы в парке обойдутся в 9,1 миллиона рублей.

Оказалось, что колодец канализации у сцены поставили не там, где он значился в проекте, а в десяти метрах дальше. А из-за этого обычная техника к нему подъехать не может. Ну, и для того, чтобы обеспечить сток поверхностных вод, понадобились лотки с отводом на рельеф местности.

— В исходном проекте не были предусмотрены мероприятия по устройству дополнительных лотков уличной водосборной системы вокруг сцены. В процессе строительства принято решение о необходимости данных мероприятий, — звучит в документации на дополнительные работы.

Чтобы сделать лотки, придется смещать в сторону 560 уже установленных лавочек зрительного зала под открытым небом. Из-за этих мероприятий нужно будет добавить плитку на основание амфитеатра. В общем, одно за другим — набежали новые расходы.

Новая жизнь

Также первоначальный проект не предусмотрел укрепление склона. А оно необходимо, считают теперь эксперты. В склон вмонтируют георешетку с анкеровкой стальными стержнями. Между уплотненным грунтом склона и георешеткой проложат геотекстиль, а сверху все засеют травой.

В июле Фатьяновский фестиваль состоится очно после двухлетнего перерыва из-за пандемии.

Между тем, в центре парка начались работы по устройству детского городка. Подрядчиков на работы найти было тоже непросто. Но — нашли. Там появятся веревочные комплексы, горки, музыкальные инструменты, лазалки и трубы, альпинистские стенки и змейки. Будет интересно детям от 3 до 14 лет.

Все это будет способствовать тому, что активная жизнь в парке будет кипеть и вне рамок фестиваля. Планируется, например, что сцена и амфитеатр станут местом проведения кинотеатральных событий, концертов, лекций, частных мероприятий

Проект благоустройства парка одержал победу на всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Его ежегодно проводит Минстрой России. На реконструкцию Фатьяновского парка выделили 70 миллионов рублей.