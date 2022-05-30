Новые бело-красные автобусы вышли на маршруты Владимира

С 30 мая на маршруты перевозчика «Владимирпассажиртранс» вышли новые автобусы. В выходные 14 единиц техники официально передали с областного баланса городу. К этому торжественному мероприятию в рекордные сроки успели перекрасить автобусы.

Разрешенный колор

Свершилось невероятное и долгожданное. Главный перевозчик города обновил автопарк. «Владимирпассажиртранс» выпустил на линию 12 «ЛиАЗов» на 30 посадочных мест и вместимостью 105 человек и еще два «ПАЗа» на 23 посадочных места и вместимостью 59 человек.

Обе марки производит группа компаний «ГАЗ», куда входит и фирма «ГлобалАвто», выигравшая торги на поставку автобусов во Владимир. Технику удалось купить на торгах с четвертой попытки. Автобусы пришли на майские праздники. Все — белого цвета. За этот короткий срок их успели поставить на учет, провести техобслуживание и перекрасить.

Согласно пятилетним контрактам, которые мэрия заключила с восьмью перевозчиками по результатам проведенных торгов, нужно сделать определенный орнамент на бортах автобуса, добавить красного цвета, разместить льва, фигурирующего на гербе Владимира, и надпись «Сохраняя прошлое — движемся в будущее».

— К фирменной ливрее по-прежнему много вопросов, но это уже большой шаг вперёд по сравнению с рекламой или ржавыми бортами. Хорошо, что чиновники задумались о едином облике городского транспорта, хотя в нынешнем виде айдентика требует переработки с привлечением профессиональных дизайнеров, — считают урбанисты из общественного движения «Владимир будущего».

В пригородные районы

Обновление автопарка случилось благодаря поддержке области, точнее врио губернатора Александра Авдеева. Город составил заявку на инфраструктурный бюджетный кредит заранее, но «протолкнуть» его и получить 253 миллиона рублей помог глава региона.

Деньги поступили еще в декабре прошлого года. Но торги состоялись не сразу, поскольку была острая конкуренция поставщиков, ценовые скачки на технику, жалобы участников и т.д. Региональное управление ФАС провело большую работу, чтобы закупки все же состоялись. Правда, вместо первоначально планировавшихся 17 автобусов удалось купить только 14.

Большинство новых автобусов встали на маршруты № 33С и 29С, которые ходят в Юрьевец, Энергетик, Пиганово.

— Это развивающиеся микрорайоны и общественный транспорт становится там все более востребованным. Автобусы средней вместимости будут работать на маршруте 13С, который ходит в Коммунар, Заклязьменский, Лунево, — пояснил начальник управления транспорта и связи Юрий Иванов.

Какая будет реакция

С «Владимирпассажиртранс» заключили временный договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом сроком на один месяц. За это время пройдет конкурс по передаче компании-перевозчику подвижного состава в безвозмездное пользование.

Ходовые и эксплуатационные качества новых транспортных средств высоко оценены и службами эксплуатации подвижного состава перевозчиков. Водитель АО «Владимирпассажиртранс» Сергей Туруть отметил, что новые автобусы оснащены современными электронными средствами. Это значительно повышает безопасность пассажиров и упрощает управление транспортным средством.

На этой неделе ждем отклика от пассажиров новых автобусов. Когда на линию выходили новенькие «Волгабасы», горожане реагировали бурно. Все разговоры и комментарии в соцсетях сводились к качеству газовых автобусов. Посмотрим, что будет сейчас.

Тогда горожане пересаживались с просторных, ухоженных автобусов «БигАвтоТранс», а теперь — с разбитых и ржавых «ведер», списанных и проданных из других регионов. Так, негативной реакции вряд ли стоит ждать, а вот позитивная — возможна.