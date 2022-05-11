Новую систему подачи кислорода установили в Киржачской районной больнице

В стационаре Киржачской районной больницы начали функционировать централизованная система подачи медицинского кислорода и газификатор. На модернизацию системы кислородоснабжения из областного бюджета выделено 10,9 миллионов рублей, сообщает облздрав.

Важное событие

Газификатор предназначен для преобразования жидкого кислорода в газообразный, который затем подается в стационар по централизованной системе подачи кислорода. Устройство автономное, не зависит от источников электроснабжения. Уже заключен договор с производителями на поставку жидкого кислорода.

Вместимость резервуара газификатора – 2 тонны.

Модернизация системы кислородоснабжения – важное событие для учреждения, пояснил и.о. главного врача Киржачской районной больницы Александр Токарев. Прежде там отсутствовала централизованная разводка газов. Приходилось пользоваться кислородными концентраторами и частично баллонным кислородом.

– Централизация системы подачи кислорода существенно повысила уровень обеспеченности медицинским газом нашего учреждения, что особенно актуально в период пандемии новой коронавирусной инфекции. В частности, система газификации максимально широко охватила не только отделение реанимации, но и здание гинекологического корпуса, где в случае новой волны коронавирусной инфекции можно будет развернуть койки для приема пациентов, нуждающихся в респираторной поддержке, – отметил Александр Токарев.

Медицинский кислород применяется не только для поддержания функции дыхания у пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, он также необходим при наркозе у пациентов с сердечно-легочной недостаточностью, во время проведения оперативных вмешательств. Централизованная система подачи кислорода используется в палатах интенсивной терапии, операционных палатах и ключевых отделениях медучреждения.

Новые станции

Напомним, что в феврале в городской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владимире была открыта современная кислородная станция. Она производит кислород из атмосферного воздуха, что обеспечивает ей полную автономность. В этом году в регионе планируют открыть еще несколько кислородных станций.

– В течение года планируется открыть еще несколько кислородных станций. Такие объекты появятся в городской больнице №2 Владимира, в Петушинской и Юрьев-Польской районных больницах, а также в Муромской городской больнице №3 и Гусь-Хрустальной городской больнице. Это полностью исключит проблемы с обеспечением медицинским кислородом в данных медучреждениях, – подчеркнул руководитель департамента здравоохранения Артём Осипов.