Ночь музеев. Куда пойти в этом году?

В этом году акция «Ночь музеев» (6+) пройдет 21 мая. В этот день музеи, картинные галереи и другие культурные учреждения Владимирской области будут работать в вечернее и ночное время. Для гостей подготовлена насыщенная программа. Тема этого года – «Мода на традиции».

Масштабное событие пройдёт одновременно на всех площадках Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Знакомьтесь с программой «Ночи музеев-2022» и составляйте свой субботний маршрут!

Владимир

В музейном центре «Палаты» будет представлены различные направления и жанры искусства: живопись, театр, музыка, фотография.

В Дворцовом зале в 18.30 состоится музыкальный пюпитр-спектакль «За любовь благодарю…» (А. Вертинский). В главной роли — заслуженный артист Эстонии Владимир Лаптев.

В 20.00 в концертном зале на 3-м этаже в программе «Рассказы из далекой страны» молодые талантливые музыканты Юлиана Лукьянова и Хуан Матео Ривас Кастро исполнят произведения современной классической музыки на виолончели и маримбе.

В обновленной картиной галерее гостей акции ждут на экскурсию по выставке «Искусство провинции. XVIII – начало XIX века». Также будут организованы экскурсии по главным выставкам весеннего сезона: «Из-за семи морей», «Левитан. Биография в контексте времени». Начало сеансов в 19.00, 20.00, 21.00

Узнать историю парадных комнат дворянских домов можно будет из экскурсии в экспозиции «Дворцовый зал». Она состоится в 20.00 и в 21.00.

Также пройдут пешеходные экскурсии по городу. Путешествие под названием «Владимир Космический» начнется в 19.00 на Театральной площади. В программе экскурсии — маршрут от Музея хрусталя до Планетария.

Необычные экскурсии с фонариком состоятся сразу в двух локациях: в парке «Липки» в 19.00 и 20.00 (сбор группы у МЦ «Палаты»), а также в Музее природы, где участники будут путешествовать по ночному лесу. Время начала приключений — 18.00, 19.00, 20.00, 21.00.

Самых маленьких посетителей музея-заповедника, как всегда, ждут в Детском музейном центре на интерактивное занятие «Аз да буки». Сеансы в 19.30 и 20.30. А любители мастер-классов в 20.00 и 21.00 смогут создать «Фруктовую палитру».

«Старая аптека» Владимира также присоединится к всероссийской акции. В «Ночь музеев-2022» с 18.00 до 21.00 в музей вход будет свободным для всех желающих! В рамках акции гостям предложено совершить променад по музею, разглядывая старинную мебель и экспонаты под звуки живой музыки.

Разнообразные мероприятия ожидают и посетителей Центра пропаганды изобразительного искусства. Они пройдут с 19.00 до 23.00.

Суздаль

В выставочном зале Кремля в 19.00 состоится презентация выставки «Куй железо пока горячо». А в 19.30 в живописных интерьерах территории Музейного комплекса начнётся праздничный концерт. Далее в 21.00 и в 22.00 зрителей снова ждут в Выставочном зале Кремля на музейно-театральную постановку с волшебным перемещением в прошлое Суздаля — «Прима и Соловей».

В этот вечер особенное внимание стоит уделить авторской экскурсии по выставке «Суздальский музей. Первые 100 лет». Место сбора — выставочный зал. Сеансы: 21.00, 22.00.

«Ночная молитва» в исполнении Мужского хора Спасо-Евфимиева монастыря прозвучит в Богородице-Рождественском соборе. Начало музыкальных программ в 21.00, 21.30, 22.00, 22.30.

Также в 20.00 и в 21.00 на сеансах экскурсий по Суздальскому кремлю все желающие смогут совершить вечернее путешествие в историю.

Гусь-Хрустальный и Муромцево (Судогодский район)

В городе стеклоделов в музее Хрусталя имени Мальцовых в 18.00 состоится концерт арфистки и этновокалистки Ирины Пыжьяновой. В 20.00 начнётся Гала-концерт лауреатов всероссийского фестиваля «Мещерский вернисаж». Перед зрителями выступят учащиеся Детских школ искусств Москвы, Владимира, Рязани, Гусь-Хрустального. Организованная экскурсия по экспозиции музея хрусталя начнётся в 21.00. На интерактивном занятии для детей «Фантазии красок» юным художникам предложат расписать гипсовые заготовки фигурок. Сеансы 18.00, 19.00, 20.00.

Концертная программа пройдёт и в выставочном зале архитектурно-паркового комплекса усадьбы В. С. Храповицкого в поселке Муромцево. Её проведет народный ансамбль «Синеборье». Начало в 17.00. Также можно будет совершить прогулку по усадьбе с осмотром замка, начиная с 18.30.

Мероприятия в рамках акции «Ночь музеев» пройдут также и в других городах региона.

Так, музей-заповедник «Александровская слобода» ждет гостей на свой «Культурный экспресс»(0+) с 17.00.

В Юрьев-Польском праздничные мероприятия развернутся у стен «жемчужины» города– Георгиевского собора. Продлятся они с 18.00 до 23.00. Насыщенные программы предлагают также Гороховецкий историко-архитектурный и Муромский историко-художественный музеи.