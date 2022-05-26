Незаконную АЗС на Лыбедской магистрали почти разобрали

Во Владимире завершается демонтаж автозаправочной станции у Лыбедской магистрали в районе улицы Луначарского. АЗС так и не открыли из-за отсутствия разрешительных документов.

Долгая история

История с заправкой на возвышении у площади Фрунзе давняя. С момента первого решения Октябрьского районного суда минуло 10 лет. Тогда суд удовлетворил требования прокуратуры города Владимира о демонтаже этой незаконно построенной конструкции. Мало того, что разрешения на ее строительство не было, так она еще и находилась в зоне охраняемого природного ландшафта. Там размещение экологически опасных объектов, загрязняющих почву, грунтовые и подземные воды, категорически запрещено.

В нарушение СНиПов, заправку поставили менее чем в 50 метрах от жилых домов.

С пуском Лыбедской магистрали актуальность заправки выросла. Но надзорные органы, включая Госинспекцию по охране объектов культурного наследия, стояли на своем: АЗС в данном месте быть не должно.

Владелец участка, тем не менее, до последнего предпринимал попытки достроить заправку. Под навесом были рабочие бензоколонки, стояла стела с логотипом «CityOil». В павильоне были кассы, прилавки для продукции.

Начали сносить

За пару недель уже снесли навес с пистолетами, разобрали обшивку павильона. На грузовиках вывозят металлоконструкции. Скоро обзору с Лыбедской магистрали ничего мешать не будет.

Что появится на освободившемся земельном участке, неизвестно. На площадке нет никаких баннеров.

Но район площади Фрунзе – место непростое. Торговый центр «Русский дом» выстроили несколько лет назад, но так и не открыли. Сюда хотели вести дорогу с Загородного, но сейчас уже направление поменяли. Были и мысли о памятниках.

Хорошо бы деревья появились, а то те, которые высаживал подрядчик строительства магистрали, никак не разрастутся.