Начался ремонт – начались пробки. Владимир проводит дорожную кампанию

Во Владимире в утренние часы пик появляется больше пробок на основных магистралях города. Дело в том, что в городе масштабно ремонтируют дороги, и подрядчики не успевают все сделать по ночам. Они перекрывают часть полос днем. В мэрии такой подход назвали производственной необходимостью. Какие дороги ремонтируют сейчас, и где ждать пробки в перспективе? «Призыв» отвечает.

Фронт работ

Сегодня дорожные работы идут на улицах Тракторной, Большой Нижегородской, Казарменной, Добросельской, Юрьев-Польском и Московском шоссе, в Институтском городке. Скоро подрядчики выйдут на Большую Московскую, Гагарина, Ерофеевский спуск, Погодина.

Работы финансируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На торгах появилась еще два новых объекта. За счет экономии по другим контрактам удалось пополнить список нацпроекта. За 4,3 миллиона рублей сделают ремонт на улице Благонравова. Это подъезд к ГИБДД и филиалу поликлиники. Там сейчас яма на яме.

За 3,5 миллиона рублей заасфальтируют тротуары и проезжую часть на Толмачевской. Этим участком дороги активно пользуются водители грузовиков и легковушек при выезде на «Пекинку». Тут две заправки, промышленные предприятия.

Пятница, 13-е

До середины лета горожане еще не раз почувствуют заторы на дорогах. Показательна была ситуация в пятницу, 13-го. Все автомобильные паблики «кипели» гневными постами водителей и пассажиров автобусов.

На Московском шоссе подрядчик перенес ночные работы по асфальтированию проезжей части на утро. В итоге транспорт встал по проспекту Ленина, обеим Дубровам, Чайковского, Завадского, Сперанского и на «Пекинке».

Дмитрий Еропов, зам. начальника управления ЖКХ Владимира:

Такие ограничения на дороге связаны с производственной необходимостью.

Подрядчики формируют графики работ. Если они вышли на один участок днем, значит, выходные были рабочими.

Нацпроект подрядчики выполняют на разных объектах. Параллельно ведут работы.

В крайних ситуациях выходят днем, но в основном стараются работать по ночам.

Сегодня во Владимире работают четыре подрядчика: «Дор-тех», «ВладСК», «Трасса», «Владавтодор». В прошлые годы были и другие, часть их заявлялась на текущие торги, но победить не смогла.

Трудности ремонта

В социальных сетях владимирцы нередко высказывают жалобы на ямы на новом асфальте. Их делают намеренно для проведения лабораторных исследований качества дорожного покрытия. Вырезают квадраты и прямоугольники для проверок, а машины потом попадают туда колесами. На Московском шоссе еще ремонт не закончен, а такая дыра уже есть. Почему-то подрядчики забывают их после всех проверок закрывать.

Дмитрий Еропов, зам. начальника управления ЖКХ Владимира:

Дыры обязательно должны быть заделаны. Обычно эти моменты решаются в рабочем порядке.

По Красноармейской был вопрос. Их сделали несколько еще прошлой осенью.

Люди жаловались. Договорились с подрядчиком, что в мае все дырки заделают.

Но вот на новой дороге по Красноармейской «квадраты» в асфальте то и дело. Уже пошла третья неделя мая, а дыры еще виднеются. Ремонт здесь выполняли два подрядчика. Один ушел на начальной стадии из-за скачка цен на стройматериалы и отказ администрации корректировать сметы работ, а другой доделывал все поздней осенью.

Из позитивного: сейчас в Перекопском городке переносят остановку общественного транспорта. Заасфальтировали площадку чуть дальше у тротуара. Это делают, чтобы избежать заторов на перекрестке. Автобусы, следующие по маршруту №5, создают помехи для движения основных потоков транспорта.

Стоит также отметить подрядчиков, работающих на Тракторной. Там наконец-то появился тротуар для пешеходов у мойки самообслуживания. Спасибо!