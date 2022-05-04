На маршруты № 13С и 16С во Владимире снова ищут перевозчика

Владимирская мэрия снова выставила на торги пятилетние контракты на автобусные маршруты № 13С и 16С. Они соединяют загородные микрорайоны с основной частью областного центра. Планируется, что эти направления будет обслуживать один перевозчик (сейчас — разные). Всего в городе пока не заняты пять маршрутов, их транспортные компании обслуживают по временным или старым контрактам.

Вторая попытка

Сейчас маршрут № 13С обслуживает пригородный перевозчик «Транссовт», а № 16С — муниципальный перевозчик «Владимирпассажиртранс». Администрация города уже пробовала выставить эти линии на торги в прошлом году. Тогда она объединила их в один лот. Но ни один участник не заявился. Теперь мэрия повторяет попытку, и снова по той же схеме: два маршрута в одном лоте.

Маршруту № 16С вообще не слишком везет. Появился он сравнительно недавно. Запускала его горадминистрация с большой помпой. Мол, жителям Загородного предоставили возможность «кататься» до Юго-запада без пересадок. И поначалу действительно автобусы курсировали чуть ли не каждые пять минут, пассажиры были довольны.

Но потом и перевозчики, обслуживающие маршрут, начали меняться, и автобусы куда-то пропали. Сейчас дождаться «шестнадцатый» — большая удача.

Формальное условие

На новых торгах по маршрутам № 13С и 16С выставили те же условия, что и в прошлом году. В том числе оставили требование к перевозчику обновить автопарк. А именно: уже в 2023 году на линию нельзя будет выпускать автобусы старше трех лет.

За нарушение этого условия предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей.

Однако можно с большой долей уверенности предполагать, что «репрессий» за использование старой техники не будет. Купить новую — задача сложная даже для города, которому дали на это средства из области. Что уж говорить про частника, который хоть и не ограничен условиями торгов, но вынужден будет доставать деньги из собственного кармана. Автобусы дорожают, каждая машина стоит больше десятка миллионов рублей — как укупишь?

В мае автопарк «Владимирпассажиртранса» пополнится 14-ю новыми автобусами – их закупает с четвёртой попытки муниципалитет. У компании «Виктория» найдется еще несколько автобусов не старше трех лет. Остальные перевозчики возят пассажиров на старых ржавых «ведрах». И им проще будет платить штрафы (если их вообще начнут взимать), чем закупить новые транспортные средства.

Ежедневно во Владимире на линию выходят порядка 250 автобусов.

…Кстати, о свободных маршрутах. Направления № 10С и 24С так и не выставили на торги, хотя мэрия уверяла, что сделает это. Открыт вопрос и по маршруту № 27. Первая попытка отдать его перевозчику на пять лет не увенчалась успехом.