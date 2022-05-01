На байдарке по Владимирской области: 9 маршрутов для новичков

— Лето кончается! Давайте наконец сходим в водный поход! Предлагаю сплавляться по Колокше, — говорит моя подруга Оля. — Байдарки я нашла. Осталось понять, как их собрать, найти тех, кто будет грести, и того, кто закинет нас с вещами на маршрут.

Оля — новичок в водном туризме, но ей очень хочет отправиться в приключение.

— Я закину, — с непроницаемым видом говорит Олин муж Сережа. Перспектива потратить два своих выходных на греблю в весьма мокрой обстановке его явно не вдохновляет. – Отвезу вас в Юрьев-Польский и подожду где-нибудь под Бабаево с удочкой. Если грести не сможете, рано или поздно вас ко мне течением прибьет.

Да, Сережа – большой шутник. И он не любит водный туризм. Поэтому, если вы разделяете его взгляды, не читайте этот текст. Он написан для тех, кому, как и мне, не дает покоя водная романтика: огненные восходы и закаты над речной гладью, душевные песни под гитару, теплая компания единомышленников, которые очень быстро становятся родными людьми.

«Нам ни на что не променять туристский сложный наш покой…»

Люблю я и походные трудности: неизбежные мозоли на руках после нескольких часов непрерывной гребли, окаменевшие плечи от той же нагрузки, внезапно налетевшую непогоду, стук дождя по палатке, попытки разжечь костер после продолжительного ливня. Это походная жизнь, в которой ты каждой раз как будто берешь себя на слабо. И нет ничего приятнее осознания того, что справился.

Мой туристический опыт – это детство и юность. За плечами приличное количество гребных километров по Клязьме, Судогде, Нерли и другим речкам Владимирской области, у каждой из которых свой характер и своя прелесть. Невольно вспоминаются строки из повести «Живая вода» нашего земляка — писателя Сергея Никитина. Готова подписаться под каждым словом:

«Я видел много российских рек и вовсе не по пристрастию туземца могу сказать, что Клязьма с ее притоками Киржачом, Пекшей, Воршей, Колокшей, Нерлью, Судогдой, Нерехтой, Уводью, Тезой, Лухом, Суворощью и другими, более мелкими, — один из самых красивых речных бассейнов Средней России. Все эти реки и речушки не похожи друг на друга; одна бежит, прозрачная до дна, студеная летом и не замерзающая зимой; другая медленно, едва заметно влачит сквозь камыши и темные ямы свою зеленую воду; третья несется через смуглые пески, через лесные завалы изжелта-коричневым, пенным, водоворотным потоком; четвертая серебристой чешуйчатой змейкой вьется в ромашковых и лютиковых лугах, ныряет под мосточки, тоненько звенит в прозеленевших сваях старых плотин и мельниц…»

Я более или менее опытный пользователь байдарки, имеющий даже первую (начальную) категорию, которую получила после 10-дневного похода по живописной речке Лух, протекающей по Владимирской, Ивановской и Нижегородской областям.

Преодолели мы тогда около 180 километров и получили море положительных эмоций и документ о пройденной категории сложности. Однако новичкам сразу в такой непростой поход отправляться не стоит.

А куда же идти начинающему туристу Оле и ее мужу Сереже, если он все-таки решится спустить судно на воду?

Где взять байдарку? С кем идти?

Какие маршруты подходят для первого сплава, какие у каждого плюсы и минусы?

И что за правила следует соблюдать на воде, чтобы от приключения остались только хорошие впечатления?

Все эти вопросы мы задали инструктору по туризму, путешественнику с огромным стажем, потомственному воднику (ее отец Юрий Алексеевич Митюшин долгое время возглавлял объединение туристов Владимирской области) Ирине Митюшиной. Для Ирины Юрьевны туризм — давно привычный и любимый образ жизни, который она готова пропагандировать всегда и везде.

Неудивительно, что мы застали Ирину с веслом в руках. Последние недели лета она проводит на воде: на каяке путешествует по рекам и озерам области в поисках краснокнижных растений (Ирина еще и ведущий эксперт Дирекции ООПТ Владимирской области). Но несмотря на занятость, она не отказала нам в интервью:

«Дети и взрослые просто обязаны увидеть свою малую и большую родину. Она очень красивая, разнообразная, волнующая дух и душу! Сразу скажу, что для новичков самый лучший вариант — поход под руководством опытного туриста, который может научить и поделиться опытом. Будь то коммерческий или дружественный сплав. Опыт – вещь очень важная в нашем деле!»

Студеная Судогда

Итак, поехали! Судогда – одна из самых популярных рек для путешествий на байдарках. Все, кто сплавлялся по ней, с юмором рассказывают о вездесущей телебашне, которая из-за постоянного петляния реки оказывается у вас то спереди, то сзади, то по бокам. Вот такая чехарда. На студеной Судогде, которая богата родниками, поэтому и вода в ней всегда прохладная, есть маршруты разной степени сложности. Рассказываем.

Маршрут № 1. По Судогде к Спас-Купалищу

Протяженность: 33 км.

Начальная и конечная точки: от Лаврово до Спас-Купалища. Этот маршрут можно сокращать: от Лухтоново — 25 км, от Попеленок — 19 км.

Время прохождения: 3 дня/2 ночи, для быстрых — 2 дня/1 ночь.

Плюсы: транспортная доступность, есть родник на берегу реки рядом с Лухтоновской школой-интернатом (из реки воду можно брать только для технических нужд); есть туристические стоянки, песчаные берега — можно купаться; на маршруте есть свои достопримечательности: искусственный порог после Лаврово, отличное место для фото — с моста у Попелёнок, Спасо-Преображенский монастырь в Спас-Купалище; можно закончить маршрут раньше при необходимости.

Минусы: очень популярный маршрут, много туристов на воде, стоянки могут быть заняты, но есть хитрость: отправляться в поход лучше не с пятницы по воскресенье, а с субботы до понедельника или в будни; заброска возможна только своим или заказным транспортом, общественным нет возможности добраться.

Маршрут № 2. По Судогде к Муромцеву

Протяженность: 33 км.

Начальная и конечная точки: от Большой Артёмовки до Муромцево, можно сокращать до деревни Райки (25 км).

Время прохождения: 2 дня/1 ночь.

Плюсы: тихий участок реки, туристов мало; красивые места, живописные; рыбалка; в конце маршрута — замок Храповицкого в Муромцево.

Минусы: мало хороших стоянок.

Маршрут № 3. По Судогде «для смелых новичков»

Протяженность: 47 км.

Начальная и конечная точки: от Муромцево до Спас-Купалища.

Время прохождения: 4-5 дней.

Плюсы: перечислены выше.

Минусы: при прохождении мостов и городских построек смотреть на наличие арматуры и крупногабаритного мусора в реке, так как можно повредить судно.

Родная Клязьма

Если вы решили попробовать себя в водном туризме, то без Клязьмы вам не обойтись. Река широкая, живописная. Закаты просто потрясающие! Есть песчаные пляжи, но купаться следует осторожно: много омутов и водоворотов. По главной водной артерии Владимирской области тоже можно наметить несколько интересных маршрутов. Кстати, Клязьма — река универсальная, потому что проходимая, можно выбрать любой участок протяжённостью до 40 км, которые можно преодолеть за 2 дня с одной ночевкой.

Маршрут № 4. Меж двух мостов

Протяженность: 17 км.

Начальная и конечная точки: от автомоста южного объезда до автомоста города Владимира.

Время прохождения: 1 день.

Плюсы: быстро, незатратно; транспортная логистика проста;

Минусы: однообразная растительность по пойменным берегам.

Маршрут № 5. Мимо Колокшанского истукана

Протяженность: 36 км.

Начальная и конечная точки: от села Устье до Владимира.

Время прохождения: 2 дня/1 ночь.

Плюсы: быстро, незатратно; транспортная логистика проста; транспортная доступность; с воды можно рассмотреть знаменитого Колокшанского истукана, доступ к которому сейчас закрыт; есть родник на берегу реки рядом с санаторием «Строитель»; красивые виды на город Владимир; можно раньше сойти с маршрута при необходимости.

Минусы: мало хороших стоянок на реке.

Маршрут № 6. Солнечный Лух

Протяженность: 56 км.

Начальная и конечная точки: маршрут от Фролищ до Перово/места впадения Луха в Клязьму.

Время прохождения: 3 дня/2 ночи.

Плюсы: маршрут пролегает по заповедной территории заказника «Клязьминско-Лухский», самый красивый маршрут во Владимирской области; хорошая рыбалка, ягоды и грибы в сезон; много стоянок с песчаными пляжами, на некоторых стоянках есть информационные стенды о флоре и фауне заказника; дикая природа, на маршруте не встречаются населённые пункты; пейзажно, рассветы и закаты на 100 баллов; есть вероятность увидеть редких животных и сфотографировать краснокнижные растения.

Минусы: заброска дорогая и долгая; родников нет.

Маршрут № 7. Историческая Нерль

Варианты: от Пантелихи до Кидекши (17 км) — 2 дня/1 ночь; от Кидекши до Заполиц (20 км) — 2 дня/1 ночь.

Плюсы: достопримечательность — церковь Бориса и Глеба; можно раньше сойти с маршрута при необходимости.

Минусы: мало хороших стоянок; местность сильно населена; однообразная природа по берегам.

Маршрут № 7. Чистый Киржач

Оговоримся, что речь идет именно о Большом Киржаче. Малый Киржач сейчас представляет из себя небольшой ручеек, где даже искупаться весьма сложно. Большой Киржач некогда был очень чистой и полноводной рекой с большим количеством родников, и местные жители в старину для приготовления еды брали воду только в нем, а не в колодцах. Об этом нам рассказали в киржачском Музее меди и латуни. Большую роль река сыграла и для организации в этих краях медно-латунного промысла.

Ну а сегодня по Большому Киржачу проходит прекрасный водный маршрут.

Протяженность: 35 км.

Начальная и конечная точки: от моста через Киржач близ Финеево до автомоста трассы М-7.

Время прохождения: 3 дня/2 ночи.

Плюсы: удобная заброска и выброска.

Минусы: мало хороших стоянок; местность сильно населена.

Маршрут № 8. По речке Гусь

Протяженность: 22 км.

Начальная и конечная точки: от автомоста у Сивцево до Парахино.

Время прохождения: 3 дня/2 ночи.

Плюсы: красивая местность (сосновые берега, есть песчаные пляжи); рыбалка; на реке туристов мало, поэтому стоянок хватает.

Минусы: заброска дорогая и долгая; родников нет.

Маршрут № 9. Сосновые леса реки Колпь

Протяженность: 35 км.

Начальная и конечная точки: от моста через Колпь в селе Колпь Гусь-Хрустального района до деревни Белясево Касимовского района Рязанской области.

Время прохождения: 3 дня/2 ночи.

Плюсы: красивая местность (сосновые берега, есть песчаные пляжи); рыбалка; на реке туристов мало, поэтому стоянок хватает.

Минусы: заброска дорогая и долгая; родников нет.

А вот ряд речек Владимирской области подходят только для весеннего сплава, когда уровень воды поднимается. В другое время по ним просто не пройти. Это реки Шерна, Колокша, Суворощь, Ушна.

Где взять снаряжение?

Пожалуй, это ключевой вопрос, который встает перед каждым, кто собрался впервые отправиться в водное путешествие. Сплавляться можно на байдарке, катамаране или рафте. Самое популярное – это байдарки, или байды, как их называют туристы. И тут есть несколько вариантов.

Вариант № 1. Байдарку можно купить, если планируете путешествовать регулярно. Стоимость зависит от модели и типа:

— разборная байдарка от 25 000 до 48 000 руб.;

— надувная байдарка от 12 000 до 50 000 руб.;

— каркасно-надувная от 50 000 до 80 000 руб.

Для новичков Ирина Митюшина рекомендует устойчивую и надежную разборную байдарку. Надувная легче в весе, но ей необходимо аккуратно управлять, а то неминуем оверкиль (попросту перевернётесь).

Вариант № 2. Байдарку можно взять у добрых друзей-водников или в аренду в частных фирмах.

Вариант № 3. Самый безопасный, но более затратный вариант — это пойти в поход в составе коммерческой группы, где снаряжение вам предоставят. Вот несколько популярных в регионе организаторов туров для новичков, у них же можно арендовать и оборудование:

Трезвыми и в спасжилетах!

И особое внимание в вашем путешествии следует уделить безопасности. Чтобы сплав прошел на «отлично», Ирина Митюшина рекомендует обратить внимание на следующие моменты:

Водный поход и алкоголь – вещи несовместимые!

В судно садимся только в спасательном жилете. Это ваш шанс на спасение в случае непредвиденных ситуаций на воде, а они могут случиться.

Если вы идете в поход самостоятельно, у вас должен быть ремнабор, с помощью которого вы в случае аварии (коряги, арматура и т.д. могу пропороть покрытие судна) приведете лодку в порядок.

Тщательно выбирайте компанию для похода — тех, с кем вы будете чувствовать себя комфортно и надежно. В походе люди проявляют как свои лучшие, так и свои не очень приятные качества.

С предстоящим маршрутом стоит ознакомиться еще на суше, изучите все тонкости и нюансы заранее.

Выбирайте одежду по погоде: в дождь — дождевики, на солнце — крем от загара и рубашка с длинным рукавом.

Ходим, а не плаваем…

Многие скажут: на дворе конец августа, сезон-то заканчивается, какие тут могут быть водные походы. На вопрос, сколько еще можно продержаться на воде, Ирина Митюшина отвечает с улыбкой:

— Водный сезон у нас продолжается до ледостава. Но есть туристы-водники, которые и зимой ходят, если погода позволяет…

Кстати, настоящие туристы именно ходят, а не плавают. Не будем уточнять, что же плавает… Думаю, все догадались. А лучше вернемся к вопросу сезонности. Вот вам красноречивое фото из группы во «ВКонтакте» Ковровского объединения туристов (КОТ).

В общем, вы поняли, что для настоящего туриста нет никаких преград, главное, чтобы вода была в жидком состоянии, а уж какая у нее температура — дело второе. Шутка. На самом деле сентябрь – это очень комфортное время для того, чтобы отправиться в полноценный поход: ночи еще достаточно теплые, а днем нет изнуряющей жары, которая многих мучила уходящим летом. Так что весла на воду – и в путь! По «дороге» с облаками…