Мужчина погиб во Владимире на пешеходном переходе

Смертельное ДТП произошло минувшей ночью во Владимире. Под колесами легковушки погиб 35-летний мужчина. Он переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Погиб на месте

Авария случилась в 01.15 на проспекте Ленина. По предварительной информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, 22-летний водитель автомобиля «Honda», двигаясь по средней полосе в сторону Московского шоссе, сбил пешехода.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Обстоятельства смертельной аварии сейчас устанавливают сотрудники полиции.

Проводится проверка. Между тем, в городских пабликах очевидцы аварии сообщают, что водитель легковушки ехал на большой скорости.

Увидел – сообщи!

Госавтоинспекция призывает всех к соблюдению Правил дорожного движения. Сотрудники полиции обращаются к участникам дорожного движения с просьбой сообщать в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Владимирской области информацию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии. А таких случаев немало.

Звонить нужно по телефону: 8 (4922) 54-16-65.

С начала года на территории региона уже зафиксировано 144 факта управления транспортом водителями в состоянии опьянения, ранее подвергнутыми административному наказанию или имеющими судимость.