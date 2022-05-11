Мужчина и женщина погибли на пожаре в Камешково

Два человека погибли во время пожара в Камешково. Трагедия случилась вчера утром. Загорелся многоквартирный дом на улице Молодежной. Одного человека удалось спасти, еще 15 жителей эвакуировали.

Загорелась квартира

Сообщение о возгорании поступило в ГУ МЧС России по Владимирской области в 10.03. Когда пожарные прибыли на место, клубы черного дыма валили из квартиры на пятом этаже.

— Пожарные сформировали два звена газодымозащитной службы для спасения, эвакуации людей и тушения пожара, — уточнила пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Одного человека спасли, еще 15 жителей дома эвакуировали. К сожалению, в огне погибли два человека: 54-летний мужчина и 48-летняя женщина.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

На месте пожара работали 15 человек личного состава и 5 единиц техники. В обстоятельствах трагедии сейчас разбираются дознаватели МЧС России.

Пожар в Петушках

Еще один пожар с человеческими жертвами произошел сегодня рано утром в Петушках. Загорелся двухэтажный многоквартирный дом на улице Коммунальной. Сигнал о пожаре поступил в 05.38.

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Сгорела внутренняя отделка и имущество двух квартир. Погибла 64-летняя хозяйка одной из квартир. Два жильца дома эвакуировали из горящего помещения.

Причина случившегося также устанавливается.

Спасатели напоминают жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Неосторожное обращение с огнём, неисправность печного отопления — одни из самых частых причин пожаров в жилье, особенно в частном секторе.

При первых признаках возгорания — задымлении, запахе гари, повышении температуры воздуха — следует незамедлительно звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).