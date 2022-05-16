Мусор и воровство: владельцев гаражей в Добром не устроила предложенная альтернатива

Владельцы трёхсот гаражей рядом со строящимся Рпенским проездом бьют тревогу. От них требуют освободить территорию на Юбилейной. Правда, предлагают альтернативу — другое ГСК, на Добросельской у стоянки «Сунгирь». Но там завалы мусора и множество старых разоренных гаражей. Люди съездили, посмотрели и ужаснулись.

Воруют и мусорят

— Мы в шоке от того, что увидели. У нас все члены ГСК «Юбилейный» — ответственные. Все мусор убирают, гаражи красят, о сохранности имущества заботятся. Друг другу помогают. А там сторожа и председатель закрывают глаза на то, что какие-то неизвестные приезжают и сваливают к ним мусор. А еще воровство: говорят, что с территории кто-то вывез 11 гаражей. Просто приехали, погрузили и исчезли — видно, сдали украденное в металлолом, — рассказывают члены ГСК «Юбилейный».

У Антона Владимирского был гараж на Соколова-Соколенка. Именно там, где сегодня обустроена зона отдыха: велодорожки, тротуары и парковки под высоковольтными линиями электропередач. Он согласился вывезти гараж к «Сунгирю», и вот на днях у него сняли двери с петель и увезли в неизвестном направлении. А вокруг гаража появились горы мусора.

Теперь зону отдыха хотят строить вместо гаражей на улице Юбилейной. И тоже под высоковольтной ЛЭП. Те, кого для этого «выселяют», на предложенное место перебираться не хотят.

— А зачем? Мало того, что далеко, так там ещё черти что творится. С другой стороны, во дворы перебраться тоже не сможем: на стоянках элементарно нет места, и газонов уже не осталось! — переживает председатель ГСК Мария Серопахова.

Оставьте, ради Бога!

Угроза сноса гаражей из-за строительства Рпенского проезда нависла еще прошлой осенью. Но до дела не дошло — гаражи спокойно простояли и осень, и зиму, и начало весны. А вот потом появилось грозное объявление: освободить территорию до 29 апреля.

Но и этот срок минул, на дворе май. Владельцы гаражей понимают, что чиновники будут настырны. Но, может, проявят и сознательность, ведь автомобилисты — жители города, и о них тоже должна заботиться мэрия. Да и некуда им деться, разве что продать гараж и машину, и ходить на своих двоих.

Но среди членов кооператива есть ветераны, многодетные, инвалиды — как им без автомобиля? Кроме того, многие используют гаражи как место хранения урожая и заготовок с приусадебного участка. А для многих это место еще и клуб по интересам: люди здесь встречаются, общаются, помогают друг другу советами и делом.

Большинство членов ГСК надеются на то, что гаражи оставят.

«Призыв» ранее побывал на субботнике в ГСК. Людей собралось много. Все настроены сохранить свое имущество. Даже готовы за свой счет защитную стену сделать или фасады гаражей изменить, чтобы не портить вид с Рпенского проезда.

В администрации Владимира пообещали встречу с владельцами гаражей на Юбилейной на этой неделе. Люди очень надеются на хороший результат.