Мошенники под видом пожарных вымогают взятки и навязывают огнетушители

Во Владимирской области активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками МЧС России. Злоумышленники вымогают взятки у бизнесменов и запугивают жителей региона штрафами. Куда сообщать о действиях аферистов, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Атака на бизнес

Как правило, в группу риска попадают представители бизнеса. Сначала, чтобы войти в доверие, мошенники звонят или рассылают в социальных сетях предпринимателям сообщение о плановой проверке. Затем, пугая штрафами, советуют приготовить сумки с подарками и деньги в качестве решения проблем.

Злоумышленники используют различные схемы.

Также зафиксированы случаи, когда мошенники звонят на объекты, где произошли пожары, и, представляясь должностными лицами, под угрозой административного наказания вымогают деньги.

— Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает, что проведение надзорных мероприятий осуществляется по согласованию с органами прокуратуры, — поясняют в чрезвычайном ведомстве.

Под угрозой штрафов

В поле зрения злоумышленников попадают и обычные граждане. Мошенники в боевой одежде пожарного обходят квартиры, запугивают жильцов штрафами за отсутствие дымового датчика, а затем предлагают установить. Конечно же, за деньги. Также мнимые сотрудники МЧС России предлагают купить огнетушители.

В чрезвычайном ведомстве напоминают: МЧС России совместно с социальными службами устанавливает автономные пожарные извещатели в домах одиноких пожилых граждан, многодетных семей, инвалидов бесплатно, в рамках государственной программы. Если у вас требуют деньги за установку датчика, то это мошенники. Сотрудники МЧС России не продают товары и услуги.

Жителям региона рекомендуют быть бдительнее.

При поступлении в организацию подобных сообщений, а также в случае визита подозрительных личностей в дом следует обратиться в правоохранительные органы и сообщить о звонке на «телефон доверия» Главного управления: +7 (4922) 39-99-99.