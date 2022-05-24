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Мошенники под видом пожарных вымогают взятки и навязывают огнетушители

Жителям Владимирской области рассказали о схемах обмана
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Во Владимирской области активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками МЧС России. Злоумышленники вымогают взятки у бизнесменов и запугивают жителей региона штрафами. Куда сообщать о действиях аферистов, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Атака на бизнес

Как правило, в группу риска попадают представители бизнеса. Сначала, чтобы войти в доверие, мошенники звонят или рассылают в социальных сетях предпринимателям сообщение о плановой проверке. Затем, пугая штрафами, советуют приготовить сумки с подарками и деньги в качестве решения проблем.

Злоумышленники используют различные схемы.

Также зафиксированы случаи, когда мошенники звонят на объекты, где произошли пожары, и, представляясь должностными лицами, под угрозой административного наказания вымогают деньги.

Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает, что проведение надзорных мероприятий осуществляется по согласованию с органами прокуратуры, — поясняют в чрезвычайном ведомстве.

Под угрозой штрафов

В поле зрения злоумышленников попадают и обычные граждане. Мошенники в боевой одежде пожарного обходят квартиры, запугивают жильцов штрафами за отсутствие дымового датчика, а затем предлагают установить. Конечно же, за деньги. Также мнимые сотрудники МЧС России предлагают купить огнетушители.

В чрезвычайном ведомстве напоминают: МЧС России совместно с социальными службами устанавливает автономные пожарные извещатели в домах одиноких пожилых граждан, многодетных семей, инвалидов бесплатно, в рамках государственной программы. Если у вас требуют деньги за установку датчика, то это мошенники. Сотрудники МЧС России не продают товары и услуги.

Жителям региона рекомендуют быть бдительнее.

При поступлении в организацию подобных сообщений, а также в случае визита подозрительных личностей в дом следует обратиться в правоохранительные органы и сообщить о звонке на «телефон доверия» Главного управления: +7 (4922) 39-99-99.

Фото «Призыва»

Автор:
Ефремова Ольга

Ефремова Ольга

Обозреватель

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