Мнение владимирцев: Получать пенсию в Сбербанке — удобно

С каждым годом растёт количество пенсионеров, которые предпочитают получать пенсии в Сбербанке, ведь для своих клиентов из старшей возрастной группы Сбербанк предлагает целый ряд привлекательных условий. Мы спросили жителей Владимирской области, почему они выбрали Сбербанк для получения пенсии.

Абрамова Ирина Борисовна, 60 лет

Я относительно молодой пенсионер, неплохо пользуюсь компьютером, поэтому очень тщательно изучала, где лучше получать пенсию. Я была приятно удивлена, что СберКарта для получения пенсии абсолютно бесплатна, кроме того, на остаток средств на счете начисляется дополнительный доход. Также я узнала, что, если буду получать пенсию в Сбербанке, смогу открыть счет Активный возраст или вклад, оба с повышенной доходностью. Согласитесь, приятное дополнение к пенсии.

А еще платить пенсионной картой оказалось выгодно — в аптеках и магазинах можно получить обратно бонусами Спасибо.

Загребнева Зоя Павловна, 73 года

На пенсию я вышла достаточно давно, и все это время получала пособие наличными деньгами. Несколько лет назад я как обычно получила пенсию, но домой пришла без нее – выронила кошелек где-то. Тогда я и поверила детям, что пенсионная карта — один из самых безопасных способов хранения денег, ведь если наличные деньги можно потерять или их могут украсть, то никто кроме вас не может воспользоваться деньгами на карте. Даже если я потеряю карту, смогу ее заблокировать, позвонив по номеру 900.

Титов Борис Михайлович, 68 лет

Я всегда получал пенсию на банковскую карту и с уверенностью могу сказать, что для меня карта — это жизненная необходимость. Я с удовольствием расплачиваюсь ей в магазинах, в аптеках и даже в медицинских клиниках. Недавно я установил себе на смартфон приложение «Сбербанк Онлайн» (6+), который стал для меня оплотом финансовой независимости: в нем я отслеживаю свои расходы, без комиссии оплачиваю и сотовую связь, и квитанции за жилищно-коммунальные услуги, не выходя из дома, перевожу деньги на подарки внукам (они живут в другом городе) – в общем, активно пользуюсь этим приложением.

Поэтому советую всем, кто хочет больше времени проводить с близкими или заниматься любимым делом, перевести пенсию на банковскую карту. Ведь это действительно удобно!

ПАО Сбербанк