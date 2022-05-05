Мини-концерты во дворах: агитбригады поздравляют ветеранов

По случаю приближающегося Дня Победы во Владимире начали проводить выездные концерты во дворах, где живут участники и ветераны Великой Отечественной войны, блокадники и узники фашистских концлагерей. Накануне в Ленинском и Фрунзенском районах музыкальные поздравления проходили весь день.

У дома ветерана

Агитбригады, в составе которых артисты муниципальных учреждений культуры и художественных коллективов, исполняют песни о войне и мелодии военных лет.

Накануне выездное поздравление во дворе своего дома на улице Пичугина принимал боевой летчик Андрей Михайлович Артамонов. Фронтовику и его супруге вручили памятные подарки, а затем артисты исполнили концертную программу, которую завершила песня «День Победы».

Артисты исполняют самые известные песни военных лет.

Все шестеро братьев Артамоновых с честью выполнили свой воинский долг. Пятеро старших братьев Андрея Михайловича боролись с фашизмом на фронтах Великой Отечественной, трое погибли. Сам Андрей Михайлович выполнял геополитические задачи нашей Родины на дальних подступах — летчик-истребитель Артамонов сражался с американцами в небе над Кореей.

Во дворе многоквартирного дома на улице Юбилейной творческая бригада муниципального театра «Разгуляй» поздравила Тамару Семеновну Балашову, пережившую блокаду Ленинграда. Узнав, что ее будут поздравлять персональным концертом, Тамара Семеновна разволновалась, всю ночь не спала, вспоминая военное детство, и поэтому принимала творческие поздравления из своей квартиры. Вместе с ней концерт слушали жители всего дома.

Поздравят всех

Концерты во дворах домов продолжатся. 7 и 8 мая агитбригады поедут поздравлять ветеранов, проживающих в Октябрьском районе.

Напомним, что такие выездные концерты у домов ветеранов активно начали проводить в преддверии Дня Победы в 2020 году. Тогда в условиях пандемии пожилые люди находились на самоизоляции, визиты были ограничены.

По данным мэрии, на начало мая во Владимире проживают 36 участников и 14 инвалидов Великой Отечественной войны, 13 ветеранов, служивших в военные годы, 60 узников фашистских концлагерей, 31 житель блокадного Ленинграда.