Мастер-классы национальной кухни пройдут во Владимирской области

Завтра, 26 мая, во Владимире состоится первый мастер-класс кулинарного проекта «За дружным столом». Всего таких акций в течение полугода пройдёт десять и посвящены они будут блюдам национальной кухни народов, живущих во Владимирской области. Первый мастер-класс, естественно, раскроет тайны русской кухни. Он пройдёт в «Вознесенской слободе».

Возвращение к традициям

Смысл мастер-классов понятен из названия проекта. «За дружным столом» — значит, для объединения, для укрепления, для сотрудничества. В данном случае — межнационального.

Мастер-классы дадут и профессиональные повара, и любители кулинарии. И, конечно, мероприятие выйдет за рамки технические: названия ингредиентов, их вес или способ варки-жарки, конечно же, важны, но не они одни придают вкус блюду. А как же легенда по поводу того, как это блюдо появилось? А как же познание культуры народа, это блюдо придумавшего? Всё это будет, обещают организаторы.

Мастер-классы познакомят участников с традициями национальной кухни. Они во многом забыты. Причём виновата в этом индустрия массового питания, которая, конечно же, пестрее и разнообразнее, чем советский общепит, но «глубоко» не копает и предлагает эрзац кухонь разных континентов.

Мнимое многообразие яств оттеснило национальные блюда народов России.

— Геополитическая обстановка в мире красноречиво говорит о том, как зыбки популярные западные тренды, как быстро с них слетает лоск новизны и практичности, как всем нам при определённых условиях хочется вернуться в лоно собственного отечественного мировоззрения в сфере политики, образования, культуры и… гастрономии, оставив в союзниках тех, кто на протяжении веков рука об руку шёл рядом с Россией, — говорит президент Владимирской ассоциации кулинаров Анна Жукова.

Записывайтесь заранее

Кулинарные мастер-классы будут проводиться с мая по декабрь 2022 года. Их организуют во взаимодействии с Ассамблеей народов Владимирской области. В очной или заочной форме в мероприятиях проекта смогут принять все желающие.

— Правда, нужно учитывать, что непосредственно участвовать в мастер-классе смогут 10-15 человек, остальным придётся просто побыть зрителями. Поэтому для того, чтобы гарантированно попробовать себя в роли кулинаров, лучше заранее записаться по телефону, — объяснили организаторы.

Предварительная запись по телефону: +7 (906) 614-49-22 (Александр Болонин).

Первый мастер-класс состоится в парк-отеле «Вознесенская слобода» с 16.00 до 18.00. Второе мероприятие намечено на июнь. В дальнейшем места проведения мастер-классов, возможно, будут меняться, так что следите за обновлением информации!

Итогом этой работы станет публикация подробных фоторецептов на официальном сайте Владимирской ассоциации кулинаров и региональном межнациональном портале «Народы33.рф» для широкой аудитории любителей кулинарии.