Массовое ДТП с участием автобусов произошло во Владимире

Авария с участием сразу четырёх транспортных средств, из которых два – пассажирские автобусы №5 и №17, произошла накануне во Владимире на проспекте Ленина. ДТП спровоцировало затор, на месте работали инспекторы ГИБДД. К счастью, пострадавших в массовой аварии нет.

Неудачно перестроился

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области, ДТП произошло около 17.00 в районе дома №5 на проспекте Ленина.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса «ГАЗ» 5-го маршрута, двигаясь в сторону центра, неудачно перестроился в соседний ряд и столкнулся с автобусом «Мерседес», следовавшим по маршруту №17.

От удара автобус «ГАЗ» столкнулся с автомобилем «Peugeot», двигавшемся в попутном направлении. Иномарка, в свою очередь, врезалась в выезжавший со двора автомобиль «Volkswagen».

— По состоянию на 17.30 информации о пострадавших не поступало, — уточнили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

25 ДТП за неделю

За минувшую неделю во Владимирской области зарегистрировали 25 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми. 4 человека погибли и 32 человека получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших 7 детей.

Полицейские оформили 317 происшествий с материальным ущербом.

Сотрудники Госавтоинспекции области также остановили 75 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрированы две аварии.