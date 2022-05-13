Майские праздники жители Владимирской области провели дома

Владимирцы предпочли провести майские праздники в пределах области. При этом порядка 16% жителей заменили домашний отдых поездками по городам России. Самыми популярными туристическими направлениями стали Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Киров. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа больших данных.

Несмотря на длительность, в весенние праздники некоторые владимирцы активно путешествовали. Более 40% уехавших из области для короткой поездки выбрали Москву и Санкт-Петербург, еще около 20% отправились в регионы по соседству: Нижегородскую, Ивановскую, Рязанскую и Московскую области.

Только 3% владимирцев успели съездить на южные курорты, где в этом году поток сократился в целом по всей стране – Сочи сохранил свои позиции в топе самых посещаемых городов c незначительным приростом, а в связи с закрытием авиасообщения популярные в прошлые годы направления Анапа, Геленджик и Краснодар потеряли 17% туристов.

Владимирский регион в майские дни также был популярным внутрироссийским направлением. Область стала местом притяжения для путешественников со всей страны: от Калининграда до Камчатки. Наиболее частыми гостями стали жители Москвы, Московской области, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербург и Иваново. Самый большой трафик туристов был зафиксирован 2 мая, а наименьшее значение выпало на 10 число. Помимо столицы, для путешествий по области гости выбрали Муром, Ковров и Гусь-Хрустальный.