Майская ярмарка привлекает владимирцев только сеном 

Во Владимире открылась майская ярмарка. Она находится на парковке напротив бывшей автостанции на Батурина. Популярностью она не пользуется. Расположение неудобное. Ассортимент беден.

— Первые дни работы торгуем себе в убыток. Покупателей нет, а накладные расходы никто не отменял: заплати водителю, продавцу, раскошелься на бензин… Те, кто ставят машины на парковку, спрашивают, почем сено и сколько можно купить? А сено не продается, оно для декорации. Лучше бы музыку и концерты организовали — может, народ бы подтянулся, — рассуждают торговцы.

Где новенькие?

Администрация Владимира анонсировала майскую ярмарку еще в середине апреля. Цель была — предоставить горожанам доступ к продукции местных производителей по доступным ценам. Площадку нашли, а вот с аграриями не сложилось. Не приехали.

— Во-первых, о ярмарке мало кто знает — рекламы нет. Во-вторых, сюда только автомобилисты заглядывают, район не «проходной». Пешеходов почти нет, остановки далеко. Мы мимо ехали и завернули из любопытства, заметив вывеску, — говорит покупательница на ярмарке.

Планируется, что ярмарка будет работать до 10 мая.

С дороги по Батурина хорошо видны ярко красные и синие палатки. В первых торгуют привозными фруктами и овощами продавцы с Центрального рынка. Вторые и вовсе закрыты. «Запасные» палатки — для новеньких, объясняют продавцы завозного товара. Но новеньких нет.

Мед и кофе

Самая большая неудача майской ярмарки — отсутствие ассортимента овощей от местных СПК. Как «Призыв» и предполагал ранее, все аграрии заняты весенне-полевыми работами. Да и запасы урожая истощились, на ярмарку явно не хватит.

В одном домике торгуют медом, в другом пирогами и кофе, в третьем маринованными грибами и сушеными травами. По соседству стоят две машины с молочной и мясной продукцией от производителей из области. Обычно к таким фургонам очереди. Здесь — никого.

Во Владимире на рынках и во дворах есть немало павильонов, лотков, прилавков и палаток с привозными овощами и местной молочной продукцией. Еще мэрия предлагает 60 свободных адресов. Но на них нет спроса.

Видимо, существующие объекты торговли вполне устраивают владимирцев. Или к организации ярмарок нужно подходить более продуманно: и в плане «раскрутки», и в плане выбора площадок, и в плане ассортимента. И завлекать не только сеном, хотя сено-то как раз купить можно, но оно, оказывается, лишь декорация.