«Made in Vladimir region». Наградили лучших экспортёров области

Экспортёров Владимирской области наградили в «Белом доме». Лучших выбрали в секторе малого и среднего бизнеса. В конкурсе участвовали десятки организаций. Сообщаем, кто победил.

Победители и призёры

Сразу скажем, региональный конкурс — это первая часть Всероссийской премии «Экспортёр года». Туда заявки можно подавать до 8 июля. Итоги подведут в конце года в Москве на форуме «Made in Russia».

Ну, а у нас результаты уже известны. В традиционной номинации «Прорыв года» боролись более 40 компаний. География — вся Владимирская область. Сферы тоже представлены максимально широко: тут тебе и промышленность, и сельское хозяйство с пищепромом и высокие технологии.

Победителями конкурса признали:

ООО «Дёке Хоум Системс», г.Киржач («Экспортёр года в сфере промышленности»)

АО завод «Ветеринарные препараты», г.Гусь-Хрустальный («Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса»)

ООО «Служба экспедирования грузов», г.Владимир («Экспортёр года в сфере услуг»)

ООО НПП «Технофильтр», г.Владимир («Экспортёр года в сфере высоких технологий»)

ООО «Новый ресурс», г.Ковров («Прорыв года»).

Призёрами конкурса стали ООО «Декор Стайл Гласс» (г.Гусь-Хрустальный), ООО «Ламмин» (г.Муром), ООО «Диет Пром» (г.Владимир), АО Владимирский комбинат хлебопродуктов «Мукомол» (г.Владимир), ОАО «Собинский хлебокомбинат» (г.Собинка), ООО «Политек Групп» (г.Владимир), ООО НПФ «Адгезив» (г.Владимир), ООО «КСК-Групп» (г.Владимир), ООО «Ева Гласс Стекольный завод» (г.Гусь-Хрустальный), ООО ПО «Гефесд» (Судогодский район), «Киржачский фанерный завод» (г.Киржач) и ООО «Ковровские Котлы» (г.Ковров).

Почему это важно

Конкурс – дело хорошее, и кроме мотивации участников есть у него ещё кое-какие задачи. Ну, во-первых, он показывает, что бизнес есть, работает, в том числе в условиях санкций, находит ниши и возможности. Во-вторых, конкурс наглядно демонстрирует: наша продукция – конкурентоспособная, раз идёт за границы региона. А в третьих – предприниматели общаются, налаживают связи, обмениваются опытом. Это тоже важно.

— В условиях западных санкций произошли существенные изменения в сложившихся бизнес-процессах. Радует, что наши предприятия, ориентированные на экспорт, не опускают руки, — отметил глава региона Александр Авдеев. — Сложные внешнеэкономические обстоятельства — не повод замораживать планы развития. Считаю, что поддержка производителей — это непосредственные инвестиции в экономику области.

В регионе действуют уже два пакета антикризисных мер, направленных на поддержку важных отраслей, сказал врио губернатора. И подтвердил, что меры поддержки получат и экспортёры.

Кроме того, победителей наградили дипломами и сертификатом на 100 тысяч рублей, дающим право на получение допуслуг Центра поддержки экспорта. Призёры — обладатели вторых и третьих мест — получили дипломы и памятные сувениры.