Люди с чёрными поясами совершили поход по Нерли

Любители водных походов до сих пор спорят, принадлежат ли байдарки к маломерным судам или не принадлежат. Раньше их к таковым относили, а сейчас — кто знает? Времена неопределенные. Впрочем, с прошлой недели это уже всё равно: во Владимирской области разрешили навигацию, и теперь можно со спокойной душой сплавляться по местным рекам. Владимирские каратисты сезон уже открыли: тренеры клуба «SAN-RIN», обладатели чёрных поясов, совершили бросок по Нерли.

Вариант для начинающих

Буквально в майские праздники, «разминая» читателей перед началом тёплого периода, «Призыв» порекомендовал несколько водных маршрутов в пределах региона. В их число вошли участки рек Клязьма, Лух, Киржач, Гусь и Колпь.

Пожалуй, неохваченными остались только Судогда и Суворощь, но первая хороша на небольших отрезках — всё же для долгих сплавов она довольно мала и узка, а вторая больше подходит для профессионалов или экстремалов: речка эта местами болотиста.

Во Владимирской области зарегистрировано свыше 11 тысяч маломерных судов.

Владимирские каратисты — ученики основателя клуба Андрея Евдокимова, выбрали Нерль. Маршрут взяли — от Суздаля до областного центра, то есть по спокойному, обжитому, историческому ландшафту. Хороший вариант для начала сезона.

— Идея была моя, — рассказывает тренер Александр Кузьмин, имеющий стаж преподавания каратэ более 20 лет. — В прошлом году ходили четыре человека, в этом уже двенадцать, к тренерам присоединились и родители наших воспитанников.

Два дня с ночёвкой в палатках. Для новичков — идеально. На месте впадения Нерли в Клязьму перед туристами предстаёт церковь Покрова на Нерли — шедевр архитектуры XII века. Как сейчас говорят, вишенка на торте – подарок усталому путнику.

Зачем это нужно

Конечно, опытным водным туристам слова наши, за душу берущие, ни к чему, учёных учить — только портить, но начинающим, глядишь, советы пригодятся. А первый — это задать вопрос: «Зачем тебе это надо?».

Ответ «просто отдохнуть», сопряжённый с отсутствием опыта, подсказывает, что лучше в таком случае выбрать непродолжительный — на 1-2 дня — маршрут в составе организованных групп. Это, как правило, коммерческий вариант, но затраты того стоят.

Во-первых, вам не надо самому покупать или занимать плавсредства и оборудование: вас обеспечат необходимым и точно скажут, что с собой нужно взять. Во-вторых, в походе не будет больших неожиданностей, поскольку с вами пойдут опытные наставники. В-третьих, людей будет достаточно много — есть, с кем познакомиться, пообщаться, возможно, на будущее пригодится.

Вот несколько популярных в регионе организаторов туров для новичков, у них же можно арендовать и оборудование:

Если мотив другой — проверить себя, побыть в тишине и одиночестве, окунуться в дикую природу, то тут, конечно, нужно прикинуть — хватит ли у тебя для этого опыта и сил, а кроме того, организационных способностей: надо самому всё рассчитать и предусмотреть на несколько дней.

И маршрут выбираем соответствующий. Если Нерль, то не по Суздальскому Ополью, а от Лучков (Юрьев-Польский район) по Ивановской области. Если речка Гусь — то до Гуся-Железного (Рязанская область). Тут и Суворощь подойдёт. Или — по Буже, через цепь великих озёр в Мещёре, по Пре и дальше, дальше до Оки — дней на 10 походец. А то, говорят, Теза ещё хороша на стыке Ивановской области и Ковровского района, но там много брошенных электростанций.

Общие советы

Владимирские каратисты из клуба «SAN-RIN» подготовили свои лайфхаки для тех, кто хочет провести денёк-другой-третий на глади воды и рядом с нею. Вот их список советов из записной клубной книжки:

Возьмите сменную одежду. Теплая куртка обязательна! Погода может меняться на глазах, а ночи часто значительно холоднее, чем это указано в прогнозе;

Желательно иметь две пары обуви, одна из которых резиновая. Даже если не будет дождя, ноги в кроссовках могут промокнуть при посадке в байдарку. Вода в лодке может появиться банально от неаккуратного взмаха весла;

Дождевик или водоотталкивающий костюм рекомендуется;

Возьмите с собой солнцезащитный крем и кепку, а лучше панамку;

Очень пригодится поясная сумка-барсетка. Туда можно положить самые нужные вещи. Для телефона в идеале приобрести водонепроницаемый чехол. В него ещё отлично поместятся деньги и карточки, если они будут вам необходимы в походе.

А вот советы на то время, когда вы благополучно сели в байдарку, оттолкнулись и начали, работая вёслами, разрабатывать плечевой пояс.

В первой байдарке определите вперёдсмотрящего. Это позволит вовремя заметить опасность;

Каждый должен надеть спасательный жилет перед посадкой вне зависимости от его способностей в плавании;

При быстром течении держитесь ближе к берегу. Если при изгибе реки течение ускоряется, то постарайтесь пройти поворот как можно ближе к выпуклому берегу;

Там, где вода рябит вода, может находиться подводное препятствие. Если вода переливается через него, то оно близко к поверхности. Топляки можно заметить по кругам на воде и бурунам ниже по течению;

Завалы и заломы, состоящие из принесённых рекой деревьев и плавучего мусора и забивающие реку от берега до берега, лучше разбирать с помощью длинной палки или шеста со стороны, которая ниже по течению;

Если река разделяется на рукава, то плывите по более полноводному с быстрым течением. Правильное направление могут подсказать утки, они всегда выбирают более быстрый поток.

Приложение к искусству

Каратэ — это не только вид единоборств, это философия и искусство. А искусство, как известно, всегда связано с природой, с водой, с созерцанием…

— Мы понимаем, что совместные походы, активный отдых помогают и в занятиях спортом, — говорит Александр Кузьмин. — Поэтому устраиваем походы, организуем летние лагеря – делаем всё, чтобы в жизни не было «ни минуты простоя».

«SAN-RIN» работает при поддержке Фонда Президентских грантов.

И даже занятия в клубе, когда воспитанники осваивают каратэ (кстати, занятия для многих бесплатные), давно превратились в семейные: родители и дети закаляют тело и дух под руководством мастеров – обладателей чёрных поясов.

Совсем скоро начнёт свою работу летний лагерь каратистов. Туда тоже поедут семьями. Палаточная жизнь со всеми её прелестями ждёт и детей, и взрослых.

Справка. Владимирская региональная физкультурно-спортивная общественная организация Спортивный клуб «SAN-RIN» реализует проект «Каратэ – доступный спорт для всех!», который позволяет в частности ребятам из многодетных и малоимущих семей заниматься каратэ на льготных условиях либо совершенно бесплатно.

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