Лучший педагог Владимирской области преподает историю в судогодской школе

Во Владимире наградили победителей и лауреатов XXXI конкурса «Педагог года Владимирской области». Участие в нем приняли 38 учителей городских и сельских школ, педагогов организаций дошкольного и дополнительного образования, учителей-дефектологов и педагогов-психологов.

В очном туре за победу боролись 28 специалистов из Владимира, Вязников, Гусь-Хрустального, Коврова, Кольчугино, Мурома, Радужного, Судогды, Камешковского, Киржачского, Кольчугинского, Меленковского, Муромского, Петушинского, Селивановского и Собинского районов.

Имя победителя

Педагогом года Владимирской области стала учитель истории и обществознания судогодской средней школы № 2 Анна Ромашковец. Она же завоевала победу в номинации «Педагог-мастер».

Теперь Анна Владимировна представит нашу область на всероссийском конкурсе «Учитель года России».

Награду победителю конкурса вручил Александр Авдеев. Глава региона отметил, что последние два года стали для педагогов настоящим испытанием. Из-за пандемии коронавируса пришлось пережить и удаленки, и карантины.

— Учитель оставляет след в душе каждого человека. Он не только даёт знания, но и задаёт нравственные ориентиры, прививает любовь к Родине, к культуре. Последние два года были сложными для наших педагогов – карантины, удалёнки. Вы достойно выдержали испытания, не потеряли темпов образовательного процесса. Работали при помощи дистанционных технологий, интенсифицировали очные занятия, нагрузка была серьёзная. Проявились лучшие творческие качества каждого. Спасибо за ваш труд, за то, что ищете и находите подходы к детским сердцам, несмотря все на обстоятельства, – подчеркнул глава региона Александр Авдеев.

Победитель представит Владимирскую область на всероссийском конкурсе.

Лучшие из лучших

Дипломы и премии глава региона вручил и лауреатам конкурса – победителям в номинациях. Лучшими из лучших признаны:

– в номинации «Педагог-исследователь» – Анна Колпакова, учитель немецкого языка средней школы №28 округа Муром;

– в номинации «Педагог-новатор» – Анастасия Маршакова, учитель немецкого языка Воршинской средней школы Собинского района;

– в номинации «Педагог-воспитатель» – Алёна Орлова, воспитатель детского сада № 4 Собинского района;

– в номинации «Учитель-дефектолог» – Евгения Ловушкина, учитель-логопед Детского сада № 95 Владимира;

– в номинации «Сердце отдаю детям», где соревновались педагоги дополнительного образования, – Анна Егорова, педагог допобразования Дома детского творчества Коврова;

– в номинации «Педагог-психолог» – Ирина Кирбенёва, педагог-психолог Детского сада №3 Петушинского района.

Своего победителя определило и детского жюри, которое работало вместе с экспертами на очном этапе конкурса. Ребята присудили победу Анне Колпаковой, учителю немецкого языка школы №28 о.Муром.

Символ победы в областном конкурсе – хрустальный колокольчик – судогодской средней школе № 2 торжественно передали представители средней школы №15 г. Гусь-Хрустального, где работает победитель конкурса прошлого года.